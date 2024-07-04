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OPINION

Оновлена ВККС дуже сердобольна

Михайло Жернаков
4 липня, 2024 четвер
16:08
Погляд Михайло Жернаков

Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила, що непоясненого у деклараціях майна судді Майдану Луценку мало

Зміст

Знайомтеся, це суддя Майдану і столичного Оболонського райсуду Олександр Луценко. Свавільно забирав права в протестувальників, намагався це приховати, нажив купу непоясненого майна — словом класика.

Суддя Олександр Луценко

Фото: Facebook Михайла Жернакова

Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила, що цього майна судді Майдану мало. І що він замість звільнення з ганьбою має отримувати довічне грошове утримання з бюджету 60+ тис грн. І вихідну допомогу під півмільйона.

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Не з'явившись на кваліфікаційне оцінювання втретє і не пояснивши ніяк свої "заслуги", суддя мав усі шанси бути звільненим — саме таке положення закону.

Але сердобольна ВККС вирішила вдати, що втретє повірила історії про "больнічку" Луценка. І знову відклала справу. Причому на строк, який дозволяє йому звільнитися в відставку з усіма виплатами та почестями замість ганьби.

Ну, це в тому випадку, звісно, якщо буде звідки отримувати. Бо, якщо чесно, з такими суддями та з такими витратами на них я не знаю, чи буде в нас взагалі бюджет і можливість звідти щось платити.

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І одна проблема, — скільки в мавіках, FPV чи інших необхідних для фронту речах отримуватиме один лише Луценко. Інша — що "оновлена" ВККС прокричала до сотень і тисяч інших недоброчесних суддів: "Приходьте до нас, брешіть в очі, приносьте "больнічкі" - нічого вам не буде".

Мені самому дуже прикро писати "оновлена" в лапках. Бо ми в Фундації DEJURE разом з партнерами дуже і дуже багато вклали, щоб ця реформа вдалася. І серед членів ВККС дійсно є достойні — ті, для яких і доброчесна судова влада, і загалом доля країни — не порожній звук.

Але, колеги, сьогоднішнє рішення — максимально погане. Якщо так піде далі — боюся, нам буде вже не до з'ясування хто правий, а хто ні, і хто саме недопрацював.

Я прошу вас при вирішенні подальших справ замислитися про це.

Джерело

Про автора. Михайло Жернаков, співзасновник і голова правління Фундації DEJURE.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
корупція в Україні
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