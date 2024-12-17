Але проблема в тому, що Бойко не тупий. Він знає на який запит відповідає.

Він давно не претендує ні на яку владу. Він претендує на свої 5-10-15%, які дозволяють йому зберігати вплив, займатися збереженням власних активів і активів партнерів (про розширення він давно не думає), а також убезпечуватися від тюрми політичним статусом.

За попередньої влади він не сів (хоча, можливо, саме тоді був найпотужніший привід — з вишками Бойка, які в підсумку повісили на інших людей), бо був дуже "зручним" опонентом Петру Олексійовичу на другий тур. Тягнули як могли. Але вистрелив Зеленський. За теперішньої влади він спочатку ніяк не заважав, бо був у тіні Медведчука. А зараз інколи й корисним буває, бо голосує коли зовсім треба.

Так от. Чи є в нього ті самі 5-10-15%? Та більш ніж є. Більше ніж 15%, я думаю. І ні, це не відкриті колаборанти. Це дуже строкатий спектр і людей старших поколінь, і тих саме "радянських людей", які нікуди не поділися. І які навіть не вважають Путіна норм хлопцем, вони цю війну вважають ексцесом, в якому винні "обидві сторони". Ну, або звинувачують у всьому Захід. До речі, наші партнери норм так вкладаються, щоб повірити у це було простіше. Читайте також: Десять фактів про Юрія Бойка

Тому Бойко чітко знає, за що він бореться. За патерналістичний електорат, з доволі опортуністичним поглядом за реальність. І Арестович знає, який виступив з подібними заявами. І Романенко. І Разумков, і Тимошенко, які очевидно зсуваються у той бік.

І грошей вони на свої проєкти знайдуть. Не Бойко, так хтось інший, менш дискредитований. І гроші під це точно знайдуться. У контрабандистів на кшталт багато разів згаданого мною Куршутова, забудовників і "бюджетних мародерів" на кшталт Столара, Шкіля, тєх рєшал, які зараз Тимошенко платять за тролінг білого фармацевтичного ринку чи когось ще. Навіть прямі російські гроші не потрібні. Читайте також: Роль Бойка та арестовичів — готувати ґрунт для проросійського месії

Що з цим робити? Для тих, хто дуже хвилюється, що люди відкочуються у те електоральне поле, особливо для тих, хто систематично риє публічно помиральні ями — припинити так робити. Ваша діяльність прямо веде до того, що люди, які вас читають чи слухають, шукають відповідей у запиті "аби не було війни" і "повернімось у краще вчора".