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OPINION

Бойко знає, що він бореться за патерналістичний електорат

Юрій Богданов
17 грудня, 2024 вiвторок
10:00
Погляд

Я бачу, що в кейсі з "появою Бойко" (який насправді ніколи й не зникав) весь акцент пішов на напрям "посадити, розстріляти, покарати"

Зміст

Але проблема в тому, що Бойко не тупий. Він знає на який запит відповідає. 

Він давно не претендує ні на яку владу. Він претендує на свої 5-10-15%, які дозволяють йому зберігати вплив, займатися збереженням власних активів і активів партнерів (про розширення він давно не думає), а також убезпечуватися від тюрми політичним статусом. 

За попередньої влади він не сів (хоча, можливо, саме тоді був найпотужніший привід — з вишками Бойка, які в підсумку повісили на інших людей), бо був дуже "зручним" опонентом Петру Олексійовичу на другий тур. Тягнули як могли. Але вистрелив Зеленський. За теперішньої влади він спочатку ніяк не заважав, бо був у тіні Медведчука. А зараз інколи й корисним буває, бо голосує коли зовсім треба. 

Так от. Чи є в нього ті самі 5-10-15%? Та більш ніж є. Більше ніж 15%, я думаю. І ні, це не відкриті колаборанти. 

Це дуже строкатий спектр і людей старших поколінь, і тих саме "радянських людей", які нікуди не поділися. І які навіть не вважають Путіна норм хлопцем, вони цю війну вважають ексцесом, в якому винні "обидві сторони". Ну, або звинувачують у всьому Захід. До речі, наші партнери норм так вкладаються, щоб повірити у це було простіше. 

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Потенційно ця аудиторія може стати навіть ширшою, якщо під'єднати більше консерватизму і євроскептицизму, і менше "радянщини". 

Тому Бойко чітко знає, за що він бореться. За патерналістичний електорат, з доволі опортуністичним поглядом за реальність. І Арестович знає, який виступив з подібними заявами. І Романенко. І Разумков, і Тимошенко, які очевидно зсуваються у той бік. 

І грошей вони на свої проєкти знайдуть. Не Бойко, так хтось інший, менш дискредитований. І гроші під це точно знайдуться. У контрабандистів на кшталт багато разів згаданого мною Куршутова, забудовників і "бюджетних мародерів" на кшталт Столара, Шкіля, тєх рєшал, які зараз Тимошенко платять за тролінг білого фармацевтичного ринку чи когось ще. Навіть прямі російські гроші не потрібні. 

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Що з цим робити? Для тих, хто дуже хвилюється, що люди відкочуються у те електоральне поле, особливо для тих, хто систематично риє публічно помиральні ями — припинити так робити. Ваша діяльність прямо веде до того, що люди, які вас читають чи слухають, шукають відповідей у запиті "аби не було війни" і "повернімось у краще вчора". 

В усьому іншому — треба не заважати електоральному полю еволюціонувати, і треба пропонувати конструктивні програми замість "вічної боротьби" (я не про війну зараз, а про вічний дискурс боротьби з власною державою). Бо люди від неї втомлюються. І колективний бойко знає що з цим робити.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
політика
Радянський Союз
Юрій Бойко
колаборанти
русскій мір
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