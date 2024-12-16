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OPINION

Роль Бойка та арестовичів — готувати ґрунт для проросійського месії

Микола Княжицький
16 грудня, 2024 понедiлок
08:16
Погляд

Румунський проросійський кандидат у президенти набрав за два місяці десятки відсотків виборчого рейтингу з нуля завдяки російським технологіям

Зміст

В Україні теж використають цей механізм. Але в Україні, як і минулого разу, вони діятимуть не за, а проти. 

На минулих виборах Росія не була категорично за Зеленського, вона була категорично проти Порошенка. І це допомогло. 

На майбутніх виборах, якщо вони відбуватимуться (не думаю, що так швидко, як на це сподіваються) Росія буде проти і Порошенка, і Зеленського. 

Тому "радикали", які, за словами Бойка, зносять памʼятники (нагадаю, що Бойко говорить про державні рішення, а отже "радикал" - сама Українська Держава) - це і Порошенко, і Зеленський і будь-хто, хто добре чи погано, але будує державу. 

Юрій Бойко думає, що в результаті такої позиції він отримає владу завдяки Росії. 

Це наївність. Так, знести владу для перемоги проросійського кандидата Бойкові та усім арестовичам дадуть, але отримати владу — ні. 

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Бо не буде довіри до них у росіян. Дехто з них занадто тісно співпрацював з Офісом, дехто допомагав армії чи виробляв зброю. Часто вони робили це кон'юнктурно чи через гроші. Але для росіян залишаться інструментами, зрадниками, нічим не кращими від Зеленського. 

Тому роль Бойка та арестовичів — розколювати суспільство, вносити дестабілізацію, готувати ґрунт для проросійського месії. 

Отже, влада має жорстко обмежувати їхні провокації. 

Я теж хочу зміни влади. Щоб усі "вічні" у парламенті різновиди ОПЗЖ нарешті зникли з політики. Влада має стати  професійнішою, цінніснішою і відповідальнішою. Але спочатку хочу безпеки для існування країни. І мрію про мудрість суспільства, яке більше ніколи не обʼєднає на виборчих дільницях безвідповідальність з антиукраїнськістю.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Верховна Рада
вибори
політика
Микола Княжицький
Петро Порошенко
Юрій Бойко
Володимир Зеленський
Олексій Арестович
русскій мір
пропаганда
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