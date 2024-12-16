В Україні теж використають цей механізм. Але в Україні, як і минулого разу, вони діятимуть не за, а проти.

На минулих виборах Росія не була категорично за Зеленського, вона була категорично проти Порошенка. І це допомогло.

Тому "радикали", які, за словами Бойка, зносять памʼятники (нагадаю, що Бойко говорить про державні рішення, а отже "радикал" - сама Українська Держава) - це і Порошенко, і Зеленський і будь-хто, хто добре чи погано, але будує державу.

На майбутніх виборах, якщо вони відбуватимуться (не думаю, що так швидко, як на це сподіваються) Росія буде проти і Порошенка, і Зеленського.

Це наївність. Так, знести владу для перемоги проросійського кандидата Бойкові та усім арестовичам дадуть, але отримати владу — ні.

Бо не буде довіри до них у росіян. Дехто з них занадто тісно співпрацював з Офісом, дехто допомагав армії чи виробляв зброю. Часто вони робили це кон'юнктурно чи через гроші. Але для росіян залишаться інструментами, зрадниками, нічим не кращими від Зеленського.

Я теж хочу зміни влади. Щоб усі "вічні" у парламенті різновиди ОПЗЖ нарешті зникли з політики. Влада має стати професійнішою, цінніснішою і відповідальнішою. Але спочатку хочу безпеки для існування країни. І мрію про мудрість суспільства, яке більше ніколи не обʼєднає на виборчих дільницях безвідповідальність з антиукраїнськістю.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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