Я вже писав, що в разі припинення гарячої фази війни в країні будуть оголошені вибори, на яких росіяни зроблять усе, щоб привести до влади проросійського кандидата. Вони уже колись боролися проти Порошенка, але Зеленський, на зраду якого сподівалися росіяни, не виправдав їхніх сподівань.

Тобто на цих виборах буде спроба справжнього "другого туру" проросійського кандидата. Він може бути цивільним чи військовим, це значення немає.

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Про те, що інструменти для цього готуються, у мене немає сумнівів. Я писав, що навіть сам не раз отримував анонімну пропозицію за гроші займатися просуванням когось у тіктоці.

Але ось цікава стаття у польській Газеті Виборчій. Проросійського кандидата у Румунії розкручували не лише у тік-тоці, а на мережі фейкових сайтів і найголовніше — у telegram. Займалася цим невідома фірма у Варшаві, у якій працювали українці.

Отже, проросійського кандидата у Румунії за російські гроші у соцмережах і найбільше у telegram просували українці.

Тепер уявіть собі, що відбуватиметься на українських виборах як в Україні, так і серед біженців.

Але не бачу, щоб наші служби цим займалися. А тут і з'явиться загроза втратити країну.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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