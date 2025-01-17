У Росії літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми. Це 5-й такий випадок від початку року

Про це повідомили російські ЗМІ й телеграм-канали.

За даними телеграм-каналу 112, причиною повернення в аеропорт стала несправність системи кондиціювання. На борту перебували 86 пасажирів і 4 члени екіпажу, ніхто з них не постраждав.

Як зазначає The Moscow Times, це вже п'ятий від початку року літак російської авіакомпанії, який зіткнувся з технічними проблемами під час польоту.

Зокрема, 11 січня в московському аеропорту "Внуково" екстрено приземлився літак авіакомпанії UTair, який виконував рейс Москва – Дубай. Тоді причиною екстреного повернення літака стала "зміна рівня гідравлічної рідини". На борту було 240 пасажирів, ніхто з них не постраждав.

Перед тим 7 січня лайнер Boeing 737 авіакомпанії UTair, що летів із Санкт-Петербурга до Самарканда, також вимушено приземлився в аеропорту "Внуково" через несправність. А 4 січня під час виконання рейсів одразу два російські літаки зіткнулися з технічними проблемами: в аеропорт вильоту мусив повернутися Airbus A321neo авіакомпанії "Уральські авіалінії", який летів із Шарм-ель-Шейха до Єкатеринбурга, крім того, перервав політ Boeing 737 авіакомпанії NordStar, який прямував маршрутом Волгоград – Єкатеринбург.