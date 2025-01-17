У Росії літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми. Це 5-й такий випадок від початку року
Літак Sukhoi Superjet 100 російської авіакомпанії "Редвінгс" ((Red Wings)), що мав прямувати з Мінеральних Вод до Єревана, здійснив аварійну посадку в аеропорту вильоту
Про це повідомили російські ЗМІ й телеграм-канали.
За даними телеграм-каналу 112, причиною повернення в аеропорт стала несправність системи кондиціювання. На борту перебували 86 пасажирів і 4 члени екіпажу, ніхто з них не постраждав.
Як зазначає The Moscow Times, це вже п'ятий від початку року літак російської авіакомпанії, який зіткнувся з технічними проблемами під час польоту.
Зокрема, 11 січня в московському аеропорту "Внуково" екстрено приземлився літак авіакомпанії UTair, який виконував рейс Москва – Дубай. Тоді причиною екстреного повернення літака стала "зміна рівня гідравлічної рідини". На борту було 240 пасажирів, ніхто з них не постраждав.
Перед тим 7 січня лайнер Boeing 737 авіакомпанії UTair, що летів із Санкт-Петербурга до Самарканда, також вимушено приземлився в аеропорту "Внуково" через несправність. А 4 січня під час виконання рейсів одразу два російські літаки зіткнулися з технічними проблемами: в аеропорт вильоту мусив повернутися Airbus A321neo авіакомпанії "Уральські авіалінії", який летів із Шарм-ель-Шейха до Єкатеринбурга, крім того, перервав політ Boeing 737 авіакомпанії NordStar, який прямував маршрутом Волгоград – Єкатеринбург.
- Причиною частих несправностей у літаках російських авіакомпаній називають вплив західних санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перед початком вторгнення російський авіапарк налічував 1101 пасажирський літак, з них 738 були іноземного виробництва. Після запровадження санкцій припинено постачання нових лайнерів і запчастин до них. За 11 місяців 2024 року в Росії зафіксували рекордні 208 авіаційних пригод, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Це найвищий показник протягом останніх шести років.
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