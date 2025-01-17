Візуалізувати "Смерть Путіна": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Нестримний"

На Prime Video з 16 січня

Спортивна драма оскароносного Вільяма Голденберга, створена на основі реальної біографії американського борця Ентоні Роблеса, який народився з однією ногою, однак зумів виграти національний чемпіонат у 2011 році під час змагань в Університеті штату Арізона. Мотиваційна історія, що для України в час, коли через війну стільки людей втратили кінцівки, має особливу вагу. Та й через актрису Дженіфер Лопес також. Адже ця зірка кіно відразу після початку повномасштабної російсько-української війни виступила на підтримку українців, опублікувавши відповідний сторіс у своєму блозі, та згодом взявши участь у благодійному концерті на підтримку українців, що постраждали від війни, і де зібрали понад 8 млн доларів.

Важливо, що свою активну кар'єру Ентоні Роблес завершив, ставши 3-разовим чемпіоном Тихоокеанської конференції і тричі отримавши титул "Аll Amerikan". Інакше кажучи, змагаючись зі спортсменами без фізичних вад, і перемагаючи завдяки своєму незламному духу і рішучості, які від дитинства допомагали йому кинути виклик труднощам і здійснити свої мрії. Поруч з ним завжди була його віддана матір Джуді та мудрі тренери. Але тільки він сам, переконавши себе, що насправді немає нічого неможливого, зумів досягти тих вершин, які досяг.

У ролях Джаррел Джером, Дженніфер Лопес, Дон Чідл та Боббі Каннавале.

"Смерть Путіна"

У кінотеатрах з 16 січня

Англомовний польський біографічний фільм найкасовішого режисера і продюсера Польщі - Патрика Веги розповідає деякі епізоди з життя президента Росії Володимира Путіна та нюанси його приходу до влади. Знятий, аби пояснити психологію диктатора і водночас показати, яким Путін є насправді, фільм створювався на основі документів, бесід з численними експертами та книги Кристини Курчаб-Редліх "Вова, Володя, Владімір. Таємниці Росії Путіна" - авторки, яка 30 років прожила в Росії та документувала історію життя Путіна не лише на основі відкритих джерел, а й розмаїтих приватних зустрічей (зокрема зі справжньою мамою Путіна, що відмовилася від нього ще в дитинстві), роблячи про російського очільника власні самобутні висновки. Приміром, що він — патологічний боягуз.

У виробництві взяли участь США, Польща та Мальта. Щоб Путін виглядав як Путін, творці фільму розробили спеціальну технологію із залученням штучного інтелекту. Робота, під час якої також ґрунтовно дослідили документи, що стосуються терактів на Дубровці та у Беслані, а також воєнних злочинів під час вторгнення в Україну, тривала майже два роки. Очікується, що фільм вийде у прокат у кількох десятках країн світу, але у версіях, адаптованих до місцевих ринків, та демонструватиметься під назвою "Путін"

У ролях Томас Кречманн, Пшемислав Блущ, Томаш Дедек та ін.

"Хороша погана дівчинка"

У кінотеатрах з 16 січня

Американська еротична драма, яку зняла нідерландська режисерка та сценаристка Халіна Рей, взявши за джерело натхнення еротичні трилери 80-х та 90-х років та виходячи з того, що головну героїню має зіграти саме Ніколь Кідман. Стрічку уперше запрезентували минулого року на 81-му Венеційському кінофестивалі, де виконавиця головної ролі у фільмі Ніколь Кідман отримала Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль. У фільмі про складність людської сексуальності та про те, що навіть маючи все, можна не мати того, що хочеш, режисерка любить і поважає своїх персонажів, навіть якщо вони самі не впевнені, що відчувають до себе.

"У генеральної директорки великої міжнародної компанії Ромі є усе, про що зазвичай мріють: влада, гроші, люблячий чоловік та двоє прекрасних дітей, анонсують фільм. - Поведінка Семюеля, нового стажиста в компанії, виводить Ромі з рівноваги. Його зухвальство та сміливість одночасно дратують та пробуджують темні фантазії. Чогось їй завжди не вистачало. Тепер це щемливо близько та водночас небезпечно. Цей зв'язок може зруйнувати усе життя жінки, позбавити її усього, заради чого вона працювала десятиліттями. Пристрасть змиває правила і тепер Семюель диктуватиме, а Ромі буде коритися йому.

У ролях Ніколь Кідман, Гарріс Дікінсон, Антоніо Бандерас, Софі Вайлд , Естер МакГрегор

"Розрив" (2 сезон)

На Apple TV+ з 17 січня

Науково-фантастичний трилер, що повертається після майже трирічної перерви й — попри побоювання — не розчаровує. Адже кінорозповідь про екстремальний баланс між роботою й особистим життям, у якій можна відшукати екзистенціальний трилер, антиутопічну наукову фантастику, корпоративну критику, романтичну драму, комедію і навіть боді-горор, виглядає дуже стильно без шкоди для змісту та пропонує цілком унікальне бачення, свіжий, викличний і доволі правдивий світ, створений із тканини неймовірності. А ще порушує чимало моральних питань, Приміром, чи можна бути хорошою людиною з одного боку дзеркала і поганою з іншого, і як можуть співіснувати між собою такі версії однієї людини. Серіал, що може похвалитися зірковим акторським складом, створив Ден Еріксоне та зрежисирував Бен Стіллер.

У ролях Адам Скотт, Трамелл Тіллман, Брітт Ловер, Зак Черрі, Джен Таллок та ін.

"Пригоди Паддінгтона в Перу"

У кінотеатрах з 16 січня

Ця пригодницька сімейна комедія є третім фільмом після стрічок, що вийшли у 2014 та 2017 роках, і теж ґрунтується на низці оповідань Майкла Бонда. Сумарно фільми про Паддінгтона, що їх називають найуспішнішою британською кінофраншизою, зібрали в у прокаті близько $500 млн. Однак третій фільм знімав уже не Пол Кінг, а відомий своїми музичними кліпами та рекламними роликами Дагал Вілсон, для якого це перший повнометражний фільм. І як пишуть критики, це відразу можна відчути — стрічці бракне винахідливості, дотепності й — що найважливіше — магії її попередників. Хоча усе ж фільм залишається приємною чарівною сімейною історією, яка дає уроки порядності й гарних манер.

Отож "Паддінгтон приїхав до Лондона із далекого Перу. Він шукав науковця, який колись потоваришував з його тіткою та дядьком. Натомість знайшов родину Браунів, які прийняли його як рідного. Тим часом у Перу, у притулку для літніх ведмедів, яким керує життєрадісна монахиня, живе тітка Люсі. Непогано було б усім героям зустрітися".

У ролях Бен Вішоу, Емілі Мортімер, Антоніо Бандерас, Олівія Колман, Г'ю Бонневіль,та ін.