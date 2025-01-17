Ексначальник Генштабу ЗС Швейцарії Альдо Шелленберг: Україна продемонструвала світові, як необхідно вести сучасну роботизовану війну

Пропоную розпочати з військового контексту. Оскільки ви є військовим генералом, хотів би поставити вам кілька запитань, пов'язаних з армією. Як ви як генерал оцінюєте поточну ситуацію на фронті в Україні?

Спочатку, дозвольте зробити заяву, яка йде від щирого серця.

Я щиро захоплююся Збройними Силами України і всім народом України через вашу героїчну боротьбу з агресором. Ви продемонстрували, чого можуть досягти люди, коли вони знають, за що вони борються. Адже це боротьба за свободу і демократію, і це потужний приклад для всього західного світу, особливо для Швейцарії.

А як ви оцінюєте ситуацію, яка зараз відбувається на фронті?

Як на мене, ситуація дуже і дуже складна. Ми спостерігаємо за тим, як противник стягує всі свої сили, важке озброєння та боєприпаси. Це надзвичайно небезпечна ситуація для України на даний момент.

Ви сказали, що ми можемо бути чудовим прикладом для всіх інших збройних сил, як західних, так і швейцарських зокрема. Однак, коли ми говоримо про практичні приклади, які конкретні уроки чи практики можуть перейняти швейцарські військові з того, що зараз відбувається в Україні?

Думаю, що є три-чотири ключові приклади. Перше: Україна продемонструвала, як необхідно вести сучасну війну. Адже це свого роду роботизована війна. Сьогодні задіюють безпілотники на морі, на землі та в повітрі. Розгортання безпілотників знаменує собою значний прорив у порівнянні з традиційною війною. Якщо поглянути на нашу країну, то скажу, що ми досить сильно відстали в цій сфері, і тому зараз докладаємо багато зусиль, щоб надолужити згаяне. Такі зусилля включають отримання ноу-хау про те, як використовувати дрони, як їх будувати і як інтегрувати їх в систему збройних сил, яка базується на поліцейській структурі. Я вважаю, що це дуже важливий момент.

Другий момент полягає у тому, що Україні вдалося значно прискорити цикл від прицілу до знешкодження в режимі реального часу, який часто називають "циклом ліквідації". Ви спостерігаєте за ворогом, а через секунди чи хвилини досягаєте моменту, коли можете його нейтралізувати. Цей процес було визначено як одне з ключових завдань для збройних сил Швейцарії — оцифрувати, оптимізувати та прискорити процеси спостереження, виявлення і нейтралізації противника.

Однак, попри те, що ці уроки є надзвичайно важливими, вони не можуть повністю замінити традиційні методи ведення війни. Для захисту свого народу та збройних сил від ворожих загроз, зокрема боєприпасів, які скидають з повітря, нам усе ще необхідні протитанкові системи, артилерія, далекобійна артилерія, військово-повітряні сили та наземні системи протиповітряної оборони.

Отже, це те, чого інші можуть навчитися в українців, але чого українські військові можуть навчитися, наприклад, у швейцарських військових?

Ну, це дуже складне питання, тому що для мене ви – взірець для наслідування. Українці справді є такими для нас.

Якщо говорити про Швейцарію, то у нас досі діє призовна система, якою ми пишаємося. Кожен чоловік повинен пройти військову службу. Бійці проходять базову підготовку, а потім їх відправляють додому. Опісля їх щороку мобілізують на кілька тижнів служби. Цей процес триває протягом 10 років, і кожного року вони зобов’язані повертатися на короткострокову службу для підтримання своїх навичок та готовності.

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Вибачте, що перебиваю. А скільки триває базова підготовка?

Лише 18 тижнів — це справді небагато. Чому так? Тому що у Швейцарії діє така система освіти, відповідно до якої, кожна особа у віці 18, 19 або 20 років вже має професію. Це може бути, наприклад, столяр, електрик чи представник іншої спеціальності. Ми активно використовуємо цей професійний досвід під час військової служби. Наприклад, нам не потрібно вчити механіка, як ремонтувати автомобіль — він уже має ці навички.

У вас уже є готовий механік.

Так, у нас є готовий механік. Звичайно, нам просто потрібно показати йому конкретний тип автомобіля. Але протягом 18 тижнів він проходить професійний вишкіл.

Отже, ми проводимо дуже коротку базову підготовку, а потім відправляємо їх додому, повністю екіпірованих – з каскою, формою, зброєю, черевиками, з усім. Після цього їх викликають раз на рік на кілька тижнів до їхнього бойового батальйону. Солдати відпрацьовують вправи та маневри зі своїми товаришами у відповідному батальйоні.

Така система має дві основні переваги. По-перше, все це прискорює процес навчання. По-друге, у нас є готові підрозділи, що складаються з 10 резервістів. Тож, якщо відбудеться повна мобілізація швейцарських збройних сил, у нас у повній бойовій готовності перебувають близько 150 000 бійців.

Дана призовна система, яка базується на поліцейській структурі, – це те, чим ми дійсно пишаємося, і вона допомагає мобілізувати все населення.

Це дійсно хороший приклад. Ви знаєте, я планував спочатку поставити це питання, але забув. Даруйте, поставлю його зараз. Що ви особисто відчували 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення?

Я був здивований і шокований. Мене охопив сильний страх, що Росії вдасться досягти свого, адже вона так стрімко просувалася до Києва. Однак я відчув величезне полегшення та гордість за Збройні Сили України, які змогли дати гідну відсіч настільки швидко, чітко та рішуче.

Чому я був здивований? Тому що ми мали всі сигнали раннього попередження. Ми спостерігали за концентрацією військ на українському кордоні. Однак майже всі військові експерти запевняли: "Це безглуздя. Вони не можуть цього зробити. Вони перевантажили свою лінію фронту. У них немає належної глибини. Їхні війська, їхня зброя — все не в тих місцях. Вони просто не можуть бути настільки необачними".

І все ж вони це зробили.

Вони це зробили. І це був урок. Це був урок війни, урок силової політики. Йдеться не лише про раціоналізм, не лише про логіку, і не лише про військову логіку. Є багато інших факторів. Отже, треба бути готовим до всіх можливих варіантів розвитку подій.

На жаль, ми це чудово розуміємо...

Добре, перейдемо до інших запитань, зокрема до медичної сфери. Ви є членом наглядової ради компанії, яка спеціалізується на медицині. Стосовно оборонного сектора, що саме ваша компанія може запропонувати Україні сьогодні? Які продукти чи рішення ви розробляєте та пропонуєте для потреб українських військових?

IVF Hartmann – це швейцарська компанія, яка зареєстрована на Швейцарській біржі. Хоча більшість акцій належить німецькій компанії Paul Hartmann, ми виробляємо медичні матеріали вже понад 100 років. Компанія спеціалізується на продуктах, призначених для критично важливих перших 15-20 хвилин після травми. Наприклад, ми виготовляємо так звані травматичні бинти, які надзвичайно прості у використанні та накладанні. Вони ефективно зупиняють кровотечі під час поранень рук та ніг.

Ми постачаємо медичні засоби, що сприяють порятунку життя протягом перших 15-20 хвилин після травми, адже саме тоді відбувається найбільше смертельних випадків. Завдяки травматичним бинтам можна врятувати життя саме в цей критичний період. Ми хочемо передати їх вашим військовим, щоб ваші сини і дочки повернулися додому цілими та неушкодженими.

Але це не єдиний продукт, який ви виготовляєте.

Так, це не єдиний наш продукт, але, скажімо так, це наш основний продукт.

Ми також виготовляємо оклюзійні наліпки. При ушкодженні верхньої частини тіла повітря може потрапити в грудну порожнину, порушуючи внутрішній вакуум. Це може призвести до здавлення легені, і тому необхідно відновити вакуум. Для цього потрібно запечатати як вхідний, так і вихідний отвір. Саме для цього використовують оклюзійні наліпки.

Якщо у вас рана на нозі, руці або тілі, яка сильно кровоточить, вам потрібно зробити так звану тампонаду. Береться спеціальний бинт з накладкою, призначеною для зупинки кровотечі, вкладаєте її в рану, а потім закріплюєте бинтом.

Ще одним дуже важливим інструментом є так званий турнікет. Якщо у вас рана, яка сильно кровоточить, вам потрібно перетиснути артерію, щоб зупинити кровотечу. Турнікет –це простий інструмент, який використовується для зупинки кровотечі перед накладанням пов'язки.

Це лише кілька продуктів, які повинні бути в індивідуальній аптечці кожного солдата на випадок поранення, і я перелічив саме ті елементи, які є найнеобхіднішими складовими такої аптечки.

Дана підтримка надається українській армії приватно вашою компанією, чи можна сказати, що це підтримка з боку швейцарського уряду?

Зазвичай вона фінансується через так званий ...

Рамштайнський контракт.

Європейський Союз і НАТО створили спеціальний фонд для фінансування потреб України.

Контракт функціонує як різновид тристоронньої угоди. Спочатку ми укладаємо угоди зі Збройними силами України або відповідними міністерствами. Вони вказують, що їм потрібно, скільки і в якій кількості. Потім ми звертаємося до спецфонду, яким управляє уряд Німеччини. Якщо вони підтверджують і потребу, і ціну, ми фіналізуємо угоди з українським міністерством і Німеччиною.

Ми постачаємо товари в Україну, а фінансування здійснюється через цей фонд. Отже, по суті, це подарунок Україні від європейської спільноти та НАТО.

Пане генерале, я розумію, що у наших військових запит на ваші товари – величезний. Але чи відкритий український уряд до співпраці з вами та вашою компанією?

Безперечно. Їхній пріоритет — зберегти життя своїх людей, які відважно борються за вашу свободу та незалежність. Їхнє прагнення — повернути своїх солдатів додому такими ж, якими вони вирушали на війну, тобто живими та неушкодженими.

Чи плануєте ви зустрічі з урядовцями?

Так, плануємо, але ще не всі зустрічі підтверджені. Наразі не можу точно сказати, з ким ми зустрінемося, тому що їхній графік змінюється кожні півгодини. Люди дуже зайняті, і їм доводиться розставляти пріоритети залежно від своїх щоденних обов’язків та поточних подій. Проте ми сподіваємося на зустрічі з високопосадовцями міністерств та впливовими військовими генералами.

Я дуже сподіваюся, що ви фіналізуєте угоди, тому що йдеться про речі, які дуже потрібні нашим військовим.

Ви тут щось з собою принесли. Розкажіть нам, що це?

Так, ви бачите прадіда цього продукту. Компанія Hartmann виробляє травматичні бинти вже понад 100 років. Компанія була заснована в 1871 році, тож її сміливо можна вважати традиційною швейцарською компанією. Понад 100 років ми постачаємо засоби для збройних сил Швейцарії, і це наш перший продукт датований 1911 роком.

Ого, 1911го року.

Так. Ось цьому бинту 114 років. А цьому лише кілька тижнів.

Тож даний бинт допомагав людям багато років тому. Але чи можна порівняти ці два зразки? Я маю на увазі, чи виконав би старенький зразок свою функцію сьогодні?

Дивіться, це дуже проста бинтова пов'язка з подушечкою. Ви просто прикладаєте подушечку до рани, обмотуєте її бинтом, а для надійної фіксації та створення необхідного тиску доводилося класти на неї камінь. Також потрібен був ніж, щоб розрізати бинт і зав'язати вузол. Це було дещо складно, але досить ефективно.

Цей новий варіант значно простіший та інтуїтивно зрозуміліший у використанні. Давай я продемонструю.

Ок

Відкриваєте ось так, і ось так. Тут є невеликий шар клею, щоб бинт не зісковзнув і не впав у багнюку. Ось бачите подушечку? Її накладаєте прямо на рану, обмотуєте бинтом, а ось ця пластина забезпечує необхідний тиск на рану.

Упс!

Отже, він дуже простий у використанні

Він надзвичайно простий у використанні.

Звичайно, ви не будете накладати саме таким чином. На кінці є механізм, яким його можна закріпити. Бачите? Я навіть можу зробити це самостійно, однією рукою, без особливих тренувань, і він буде зафіксованим.

На рану буде здійснюватися тиск, зупиняючи кровотечу. Ось і все. Його можна накласти за лічені секунди – це дуже просто і дуже ефективно.

Щиро дякуємо за демонстрацію, та й загалом за всю допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої компанії та вашої країни.

І все ж, якщо говорити про підтримку та допомогу з боку Швейцарії, то тут, в Україні, ми б хотіли, щоб ваша країна надавала нам більше допомоги на державному рівні. Як ви вважаєте, чому швейцарський уряд вагається, коли йдеться про підтримку України?

Перш за все, необхідно розрізняти співчуття та чітку позицію щодо того, що Україна зазнала нападу з боку агресора, який грубо порушив міжнародне право. Такі дії суперечать усім міжнародним законам, і ми їх рішуче засуджуємо. Уряд Швейцарії в цьому цілком солідарний.

Однак Швейцарія проголосила свій нейтралітет ще понад 500 років тому. Існує міжнародне право щодо нейтралітету, яке чітко визначає наші зобов'язання. Це право забороняє нам підтримувати будь-яку з воюючих сторін. Тобто якби ми надавали військову підтримку Україні, ми були б зобов'язані надати таку ж підтримку й Росії. Це вимога міжнародного права щодо нейтралітету.

Я цілком розумію і поділяю ваші почуття, що це може виглядати неправильно в даному контексті. Однак такою є політика Швейцарії протягом 500 років. Ми дотримувалися цієї позиції під час Першої та Другої світових воєн, і віримо, що саме завдяки такій політиці Швейцарії вдалося уникнути участі у війнах.

Це позиція, яку ми чітко заявляємо протягом останніх 500 років і яку підтвердили за останні три роки. Ми усвідомлюємо, що бути нейтральним у такій ситуації — це найскладніша позиція, оскільки її важко зрозуміти. Ніхто її не розуміє.

Я не приховую і свого розчарування. Вдома ми ведемо політичні дискусії про те, наскільки далеко нам варто заходити в цьому питанні, і ми вже почали м'якше трактувати нашу позицію щодо нейтралітету.

Отже, це не залежить від того, хто наразі є президентом Швейцарської Конфедерації. Це просто тому, що такий закон.

Так, такий закон.

Але чи може Швейцарія надавати гуманітарну чи технологічну допомогу?

Звичайно, гуманітарна допомога — це безперечно важливо, і ми її надаємо. Ми також організовуємо міжнародні конференції у Швейцарії щодо миру в Україні. У червні відбувся дуже важливий саміт миру в якому брав участь наш президент, який одночасно є міністром оборони країни.

Ми намагаємося поєднувати нашу гуманітарну традицію та традицію надання нейтрального простору з необхідними можливостями для сприяння мирному процесу. Однак надавати військову підтримку нам заборонено. Це означає, що якщо ми продаємо зброю, наприклад, Німеччині, Іспанії, Данії чи Нідерландам, і ці країни вирішують передати її Україні...

А вони можуть?

Ні, не можуть.

Вони не можуть. Тобто, якщо у вас є зброя, і, скажімо, хтось з Німеччини просить вас: "Продайте нам, будь ласка, цю зброю, оскільки ми хочемо передати її українській армії", ви скажете: "Ні, ми не можемо продати вам це озброєння чи боєприпаси, тому що..

Тому що такий закон, і це міжнародний закон для нейтральних держав. Особисто мені, це, звісно, боляче. Це справді важко пояснити, але ми дотримуємося закону, оскільки очікуємо, що всі країни, наші сусіди та ми самі будемо дотримуватись цього законодавства. Ми маленькі та слабкі, і ми залежимо від інших, від того, щоб вони грали чесно. Якщо ми не будемо грати за правилами, то як можна очікувати цього від інших?

Що ж, я дійсно розумію вас з одного боку, і не розумію з іншого.

Ми брати.

Так, пане генерале. А що ви думаєте про перспективи на майбутнє? Кажуть, що за кілька тижнів можуть відбутися переговори між Трампом і Путіним, а можливо, між Трампом, Путіним і Зеленським.

У мене немає знаменитої кришталевої кулі. Зрештою, ніхто її не має. Ми говоримо про дуже сильних людей, у яких є свої інтереси та можливості. І дуже важко робити якісь прогнози.

І все ж чи вважаєте ви особисто, що дипломатія може допомогти переконати Путіна припинити війну? Чи кінець війни буде визначатися лише на полі бою?

Ми повинні шукати способи за яких ані Путін, ані український народ не втратять обличчя. Цього можна досягти, тільки якщо підійти по-швейцарськи, тобто з компромісом. Бо це як суперечка вдома між чоловіком і дружиною. Якщо обидва твердо стоятимуть на своїх максимальних вимогах, ви не знайдете рішення. А якщо сперечатися доти, доки обидва цілковито не виснажаться, чи не буде ціна занадто високою?

Так.

Це більш філософське питання, але, можливо, знайдеться геній, який запропонує рішення, де жодна зі сторін не втратить обличчя, оскільки це є передумовою досягнення миру.

Але чи не здається вам, що Путін вже втратив обличчя, коли розпочав це повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року? Чому саме зараз ми намагаємося його врятувати?

Якщо оцінювати втрату його обличчя за його заявами, то, так, він не досягнув своїх цілей. І, безумовно, все це надзвичайно складно. Ситуація зараз вкрай важка з військової точки зору. Росія може відчувати певні переваги, тож чому їй зараз зупинятися? Уже є новообраний президент Сполучених Штатів Америки. Чи він – надія для Путіна, чи, навпаки, – небезпека для нього? Ми не знаємо. І все ж я не є експертом у політиці.

Так, але ви є експертом у військових питаннях. Тому моє наступне запитання буде про військових. Якщо поглянути на те, що російська армія робить зараз і що вона раніше робила на полях битви в Україні, що ви можете сказати про російську армію в цілому?

Перше, про що я подумав, було: "О, ми їх переоцінили".

Ми теж так подумали.

Я думав, що вони програють, був майже впевнений у цьому. Але, на моє здивування, вони дуже швидко вчаться. В певному сенсі, вони почали вчитися у вас, почали адаптуватися до ситуації. І я побоююся, що, незалежно від того, який буде результат цієї війни з військової точки зору, їхні збройні сили стали значно сильнішими, ніж були до війни. Вони почали модернізувати свої системи озброєння, тактику та операції. І, на жаль, це означає, що росіяни стали ще більш небезпечними для західних демократій. Ось чого я боюся.

Тому ми повинні їх зупинити.

Ми повинні їх зупинити.

Але чи стане компроміс правильним засобом для цього?

У цьому і полягає дилема.

Гаразд, дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас у студію і що відповіли на мої запитання. Ще раз хочу подякувати за всю допомогу і підтримку, яку ми отримуємо від вас, від Швейцарії як країни, а також від вашої компанії, IVF Hartmann. Це дійсно дуже важливі і необхідні засоби для наших хоробрих солдатів на передовій. Також велике спасибі за те, що продемонстрували, як вони працюють. Сподіваюся, що всі зустрічі, які ви проведете в Україні протягом цих днів, будуть плідними, і ви досягнете всіх цілей, які ставили перед собою, коли планували свій візит в Україну.