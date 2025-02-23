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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Рф не може закласти повістку дня, але може вносити свої корективи, - політолог Денисенко про те, навіщо Путіну вибори в Україні
Ексклюзив

Рф не може закласти повістку дня, але може вносити свої корективи, - політолог Денисенко про те, навіщо Путіну вибори в Україні

Марина Клюєва
23 лютого, 2025 неділя
23:39
Війна з Росією Вадим Денисенко

Доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко вважає, що в Росії розуміють, що не зможуть просувати свого кандидата під час виборів в Україні, але все ще можуть створювати хаос

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін на сьогоднішній момент не має жодної можливості поставити свою маріонетку або навіть просто лояльну до себе людину на чолі української держави. Це просто неможливо взагалі на цей момент. В Кремлі це теж прекрасно розуміють. І тому їхня ставка на сьогоднішній момент не на певну персону, а їхня ставка на хаотизацію процесів. Тобто їм потрібно повторити все те, що неодноразово їм вдавалося робити на території України, це спробувати посіяти певний хаос і пробувати стравлювати різні політичні сили на різних, далеко не найсуттєвіших проблемах, які часто в принципі виносяться на ору і стають великими подразниками в українському суспільстві", - сказав він.

Вадим Денисенко зауважив, що росіяни зараз робитимуть все, аби створювати цей хаос.

"Пробувати підкуповувати тих чи інших політиків, це теж дуже важливий момент. І, безумовно, вони будуть продовжувати вкладати величезні гроші в різні типи медіа, які вони потім будуть використовувати для нав'язування або, скажімо так, розширення повістки дня. Тобто єдине, що вони не можуть зараз закласти повістку дня, але реагувати на повістку дня і пробувати вносити свої корективи в цю повістку дня, на жаль, вони на сьогоднішній момент мають всі можливості", - вважає політолог.

  • Російський диктатор Володимир Путін продовжує просувати наратив, що президент України Володимир Зеленський є "нелегітимним".
Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
політика
Володимир Путін
вибори президента
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