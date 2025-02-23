Поворот США в бік Росії був неочікуваним для Китаю, України і самої РФ, - китаєзнавиця Голод

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Для Китаю це, як і для України, і, скажемо чесно, для Росії, це було дуже неочікувано - такий різкий поворот Америки в сторону Росії. Але китайці розуміють, що це гра в довгу, і вони розуміють, що Америка і Росія не знайдуть бажаного альянсу, бо Росія і Китай належать до антизахідного табору", - сказала вона.

Тому Віта Голод вважає, що в Китаї будуть вітати зусилля США, але без різких кроків і заяв.

"Тобто вони будуть вітати усі дипломатичні зусилля адміністрації Трампа, але вони не будуть робити різких кроків, різких заяв. Вони будуть продовжувати робити дипломатичні реверанси і пропонувати свою медіацію. Наразі вона була відсунена в бік, як і позиція Європейського Союзу. Але для Китаю це урок. Вони розуміють, що часи можуть змінитися, і тоді вони зіграють свою роль", - вважає експертка.