Перемовник з росіянами Віткофф: мирна угода між РФ та Україною буде на основі "путівника" у вигляді Стамбульських домовленостей

Спілкування з Віткоффом відбулося в етері програми State of Union Джейка Таппера.

"Спровокована" війна

"Війна не мала статися. Вона була спровокована. І це не обов'язково означає, що вони (українці - ред.) спровокували Росію. Були усі ці розмови тоді про вступ України до НАТО. (...) Цього не мало статися. Це фактично стало загрозою для росіян і нам потрібно брати до уваги цей факт", - сказав Віткофф.

Стамбульські домовленості

"Як би там не було, росіяни дали зрозуміти, що відповідають за те, щоб це закінчити. Були дуже переконливі та змістовні перемовини, оформлені у дещо під назвою "Стамбульський протокольний договір". Ми підійшли дуже близько до того, щоб щось підписати. І я думаю, ми використовуватимемо цю структуру як путівник до мирної угоди між Україною та Росією", - зазначив спецпредставник Трампа.

Читайте також: Ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану назвав Трампа завербованим КДБ. Чому він так вважає

"Угоди є гарним тільки тоді, Джейк, коли вони працюють для всіх сторін", - наголосив Віткофф.

Дезінформація від Соловйова

Ведучий програми показав Віткоффу уривок з токшоу рашиста Володимира Соловйова й запитав, чому Трамп повторює те, на чому наполягає Путін.

Віткофф не дав прямої відповіді на це запитання і натомість сказав, що в російсько-українській війні загинуло 1,5 млн осіб, і Трамп нібито є єдиним, хто може покласти цьому край.