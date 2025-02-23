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Перемовник з росіянами Віткофф: мирна угода між РФ та Україною буде на основі "путівника" у вигляді Стамбульських домовленостей

Анатолій Буряк
23 лютого, 2025 неділя
21:05
Війна з Росією Стів Віткофф

Спецпредставник Трампа на Близькому Сході, а нині уповноважений президента США на перемовинах з Росією у Саудівській Аравії Стів Віткофф виступив 23 лютого 2025 року на телеканалі CNN, де зробив заяви щодо причин початку російсько-української війни й того, на основі чого можна було б, як він вважає, зараз дійти згоди обом воюючим сторонам

Зміст

Спілкування з Віткоффом відбулося в етері програми State of Union Джейка Таппера.

"Спровокована" війна

"Війна не мала статися. Вона була спровокована. І це не обов'язково означає, що вони (українці - ред.) спровокували Росію. Були усі ці розмови тоді про вступ України до НАТО. (...) Цього не мало статися. Це фактично стало загрозою для росіян і нам потрібно брати до уваги цей факт", - сказав Віткофф.

Стамбульські домовленості

"Як би там не було, росіяни дали зрозуміти, що відповідають за те, щоб це закінчити. Були дуже переконливі та змістовні перемовини, оформлені у дещо під назвою "Стамбульський протокольний договір". Ми підійшли дуже близько до того, щоб щось підписати. І я думаю, ми використовуватимемо цю структуру як путівник до мирної угоди між Україною та Росією", - зазначив спецпредставник Трампа.

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"Угоди є гарним тільки тоді, Джейк, коли вони працюють для всіх сторін", - наголосив Віткофф.

Дезінформація від Соловйова

Ведучий програми показав Віткоффу уривок з токшоу рашиста Володимира Соловйова й запитав, чому Трамп повторює те, на чому наполягає Путін.

Віткофф не дав прямої відповіді на це запитання і натомість сказав, що в російсько-українській війні загинуло 1,5 млн осіб, і Трамп нібито є єдиним, хто може покласти цьому край.

Теги:
Відео
Новини
Володимир Путін
Туреччина
Саудівська Аравія
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
допомога США Україні
пропаганда
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