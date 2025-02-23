Зеленський про суди над командирами з Харківщини: через недбалість гинуть солдати і відповідати має керівництво

Про це глава держави сказав під час пресконференції 23 лютого.

"Там було питання не тільки територій. Тому що коли іде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо про недбалість, питання що, в кілометрах? Це важливо. Але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання. Нехай правоохоронні органи з цим розбираються. Я з повагою ставлюсь до старшого офіцерського складу, але гинуть солдати і відповідати має керівництво. Просто сказати "у нас війна" і закривати очі на все, я думаю, що це неправильно", - зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що підозрювані нібито не були на передовій разом із бійцями.

"У мене було питання одне до всього високого керівництва. Вони, ці люди, були там, у хлопців, на передовій в окопі? Ні! Які претензії тоді до цих хлопців, що вони кудись там відійшли або щось там відбулося. А в мене претензії, що велика кількість із них загинула там. Потрібно розібратися? Я вважаю, потрібно", - резюмував Зеленський.