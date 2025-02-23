Зеленський про суди над командирами з Харківщини: через недбалість гинуть солдати і відповідати має керівництво
Президент України Володимир Зеленський прокоментував суди над командирами з Харківщини, яких підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. За його словами, справа не тільки у втрачених кілометрах, а й у кількості загиблих солдатів, і відповідати за це має керівництво
Про це глава держави сказав під час пресконференції 23 лютого.
"Там було питання не тільки територій. Тому що коли іде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине велика кількість людей. І коли ми говоримо про недбалість, питання що, в кілометрах? Це важливо. Але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання. Нехай правоохоронні органи з цим розбираються. Я з повагою ставлюсь до старшого офіцерського складу, але гинуть солдати і відповідати має керівництво. Просто сказати "у нас війна" і закривати очі на все, я думаю, що це неправильно", - зазначив Зеленський.
Він також зауважив, що підозрювані нібито не були на передовій разом із бійцями.
"У мене було питання одне до всього високого керівництва. Вони, ці люди, були там, у хлопців, на передовій в окопі? Ні! Які претензії тоді до цих хлопців, що вони кудись там відійшли або щось там відбулося. А в мене претензії, що велика кількість із них загинула там. Потрібно розібратися? Я вважаю, потрібно", - резюмував Зеленський.
- 21 січня у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним, яких підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Фігурантів взяли під варту. Після виходу під заставу 5 млн грн Галушкіну вручили нову підозру. Однак він заявив, що готовий воювати за Україну як рядовий солдат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.94
- EUR Купівля 43.34Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе