Генерал Галушкін, якому вручили нову підозру: "Готовий воювати за Україну як рядовий солдат"

Про це йдеться в його зверненні, яке опублікував у facebook адвокат Галушкіна Михайло Величко.

"На жаль, я змушений захищати себе в суді й продовжуватиму це робити. Ви самі бачите, яке свавілля зараз відбувається… Незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, заявляю: я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь", - заявив комбат.

Він підкреслив, що українські командири роблять все можливе для перемоги, але "судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії".

"Коли постала загроза втрати держави, ніхто не питав, як нам вдалося перетворити 6000 осіб ТрО, розпорошених по всіх територіальних центрах комплектування, на 32 бригади та 115 тисяч бійців. Люди стали в стрій, маючи лише спортивні кросівки, і вступили в бій. Ніхто не читав бойові статути й не зважав на їхні вимоги. А зараз мені закидають, що смуга бригади перевищувала норму. Якщо в Україні у Генерального штабу немає достатньо бригад і озброєння, щоб дотримуватися норм, то в цьому винні не командири", - додав Галушкін.

Підозра генералові Галушкіну: про що йдеться

У вівторок, 21 січня, у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним, яких підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Фігурантів взяли під варту.

Наступного дня Петро Порошенко заявив, що готовий внести заставу за бригадного генерала Юрія Галушкіна. Згодом повідомили, що за генерала внесли заставу.

Утім, при виході з СІЗО 22 січня генералу Галушкіну вручили нову підозру. У ДБР заявили, що Бюро разом із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали комбата. ДБР заявило, що Галушкіну оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмову діяти зброєю.

24 січня Печерський районний суд Києва зібрався на засідання щодо обрання запобіжного заходу Юрію Галушкіну.