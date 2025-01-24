У Печерському райсуді обиратимуть запобіжний захід генералу Галушкіну у справі за новою підозрою
У п'ятницю 24 січня, Печерський районний суд Києва зібрався на засідання щодо обрання запобіжного заходу бригадному генералові й колишньому командувачу ОТУ "Харків" Юрію Галушкіну
У суді перебуває кореспондентка Еспресо Наталія Стареправо.
Печерський райсуд має обирати запобіжний захід за новою підозрою, яку генералові вручили 22 січня – після того, як за Галушкіна внесли заставу й він вийшов із СІЗО.
За кілька хвилин до 15:00 генерала Галушкіна доправили в суд.
Перед початком засідання біля приміщення суду зібралися люди, які прийшли підтримати генерала. Вони тримають у руках плакати "Руки геть від ЗСУ" й вигукують, що цивільний суд не має права судити військових.
Також тут присутній товариш Галушкіна, полковник у відставці Володимир Надкирничний. Каже, що підозра генералу в недбалому виконанні своїх службових обов'язків "не вкладається в голові".
"Те, що відбувається зараз, - це дуже тривожний сигнал. Рішення, яке може ухвалити суд, визнавши його винуватим, закладе підвалини для подальших рішень щодо засудження решти командирів. Це дуже сильно підірве моральний дух тих військових, які нас захищають", – зазначив Надкирничний.
Він називає генерала Галушкіна порядною, розсудливою, адекватною та розумною людиною. Розповідає, що на початку 2022 року, коли створювали ТрО, "він сидів з нами в одному бункері, їв в одній їдальні. У нього немає "зіркової хвороби"...
Одна з жінок, яка прийшла підтримати генерала Галушкіна, зазначила, що вважає процес політизованим.
"У час гарячої фази війни неможливо таке робити. Яка мотивація? Хто стане на місце цих командирів? Кожен подумає: сьогодні я воюю і ризикую життям, а завтра мене потягнуть на суд? Як так можна?" – зауважила жінка.
Підозра генералові Галушкіну: про що йдеться
- У вівторок, 21 січня, у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним, яких підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Фігурантів взяли під варту.
- Наступного дня Петро Порошенко заявив, що готовий внести заставу за бригадного генерала Юрія Галушкіна. Згодом повідомили, що за генерала внесли заставу.
- Утім, при виході з СІЗО 22 січня генералу Галушкіну вручили нову підозру. У ДБР заявили, що Бюро разом із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали комбата. ДБР заявило, що Галушкіну оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмову діяти зброєю.
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