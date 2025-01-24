Уряд ухвалив рішення про безоплатне зберігання репродуктивних клітин військових

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Так, військові матимуть можливість безоплатно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини у медзакладах, що надають послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій. Така можливість буде доступна не тільки для ЗСУ, а для представників усіх структур, які здійснюють заходи з нацбезпеки.

У відомстві зазначили, що рішення спрямоване на забезпечення права військових на збереження репродуктивного здоров'я та права на біологічне батьківство (материнство) попри ризики, пов'язані з військовою службою.

У МОЗ нагадали, що на цей проєкт у державному бюджеті на 2025 рік закладено 190 млн грн.

Там уточнили, що забору клітин передуватиме медичне обстеження, на яке військовослужбовця скеровуватиме командир частини, а забір матеріалу здійснюватиметься у медзакладі за заявою військового та скеруванням лікаря.

"Для запуску проєкту уряд повинен затвердити також порядок використання бюджетних коштів, а НСЗУ має укласти відповідні договори з медичними закладами про медичне обслуговування з надання послуги забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин. Після цього буде оприлюднено перелік установ, до яких можна буде звертатися", - додали у пресслужбі.