Уряд ухвалив рішення про безоплатне зберігання репродуктивних клітин військових
Кабмін на засіданні 24 січня затвердив порядок зберігання репродуктивних клітин військових на випадок втрати ними репродуктивних функцій під час оборони України
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Так, військові матимуть можливість безоплатно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини у медзакладах, що надають послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій. Така можливість буде доступна не тільки для ЗСУ, а для представників усіх структур, які здійснюють заходи з нацбезпеки.
У відомстві зазначили, що рішення спрямоване на забезпечення права військових на збереження репродуктивного здоров'я та права на біологічне батьківство (материнство) попри ризики, пов'язані з військовою службою.
У МОЗ нагадали, що на цей проєкт у державному бюджеті на 2025 рік закладено 190 млн грн.
Там уточнили, що забору клітин передуватиме медичне обстеження, на яке військовослужбовця скеровуватиме командир частини, а забір матеріалу здійснюватиметься у медзакладі за заявою військового та скеруванням лікаря.
"Для запуску проєкту уряд повинен затвердити також порядок використання бюджетних коштів, а НСЗУ має укласти відповідні договори з медичними закладами про медичне обслуговування з надання послуги забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин. Після цього буде оприлюднено перелік установ, до яких можна буде звертатися", - додали у пресслужбі.
- Верховна Рада України на засіданні 7 лютого 2024 року підтримала у цілому законопроєкт про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої загибелі.
- У березні президент України Володимир Зеленський підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої смерті.
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