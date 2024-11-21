У бюджеті заклали 190 млн грн на збереження репродуктивних клітин військовослужбовців, - Ляшко

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на презентації пілотного проєкту для ветеранів з підтримки на первинній ланці меддопомоги, передає Укрінформ.

"Окремо з’явилася нова програма, 190 млн гривень, щоб з 1 січня ми виконали норму закону і прописали механізм оплати за кошти бюджету зберігання репродуктивних клітин тих, хто йде в ЗСУ. З 1 січня з’являється така можливість, порядок прописується, після бюджету буде обговорений, але в бюджеті ця сума передбачена", - сказав Ляшко.

Адмініструвати програму буде Міністерство охорони здоров’я спільно з НСЗУ.

Міністр також додав, що на наступний рік продовжується програма із зубопротезування та зуболікування. На неї передбачено 750 мільйонів гривень.