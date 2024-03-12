Зеленський підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої смерті

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законом передбачається, що у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє безоплатне зберігання здійснюватиметься протягом трьох років, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.

Також, згідно з законом, фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;