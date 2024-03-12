Зеленський підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої смерті
У вівторок, 12 березня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу"
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Законом передбачається, що у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє безоплатне зберігання здійснюватиметься протягом трьох років, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.
Також, згідно з законом, фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.
У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;
- Верховна Рада України на засіданні 7 лютого підтримала у цілому законопроєкт про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої загибелі.
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