Рада підтримала у цілому законопроєкт про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої загибелі

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт №0448 віддали свої голоси 264 нардепи.

Проєктом закону пропонується передбачити, що:

у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє безоплатне зберігання здійснюватиметься протягом трьох років, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин;

фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті;

у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;

волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Нагадаємо, 26 січня народний депутат, голова комітету з питань здоров’я нації медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що Рада внесе правки в законопроєкт, згідно з яким репродуктивні клітини військових зберігатимуться навіть після їхньої загибелі.

Читайте також: Чому закон перешкоджає вдовам військових народжувати від них дітей. Еспресо розібралося