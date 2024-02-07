Рада підтримала у цілому законопроєкт про збереження репродуктивних клітин військових після їхньої загибелі
Верховна Рада України на засіданні 7 лютого виправила норму закону щодо військовослужбовців у частині забезпечення їхнього права на біологічне батьківство
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За законопроєкт №0448 віддали свої голоси 264 нардепи.
Проєктом закону пропонується передбачити, що:
- у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє безоплатне зберігання здійснюватиметься протягом трьох років, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин;
- фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті;
- у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;
- волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.
Нагадаємо, 26 січня народний депутат, голова комітету з питань здоров’я нації медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що Рада внесе правки в законопроєкт, згідно з яким репродуктивні клітини військових зберігатимуться навіть після їхньої загибелі.
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