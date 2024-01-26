Рада внесе правки в законопроєкт, згідно з яким репродуктивні клітини військових зберігатимуться навіть після їхньої загибелі
Верховна Рада обіцяє внести зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих захисників до 23 березня 2024
Про це заявив народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає LB.ua.
Радуцький зазначив, що саме він вніс обговорювану правку до законопроєкту 3496-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)".
За його словами, цей закон стосувався військових, які втратили можливість мати дітей внаслідок травми, однак питання загиблих документ не враховував, що суперечить статті 248 Цивільного кодексу України, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя.
Радуцький заявив, що Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих військовослужбовців, до 23 березня 2024 року - дата, коли обговорюваний закон має набути чинності.
Він додав, що зміни до Цивільного кодексу плануються, як невідкладна поправка на найближчому засіданні Верховної Ради.
"До 23 березня буде все зроблено для того, щоб кожна родина військового, яка хоче зберегти про нього пам'ять, змогла це зробити й це все буде сплачено державою", - підсумував Радуцький.
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У п'ятницю, 26 січня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 77 полеглих оборонців.
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