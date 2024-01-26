Україна повернула тіла 77 полеглих захисників
У п'ятницю, 26 січня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 77 полеглих оборонців
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що передання тіл загиблих воїнів здійснювали у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони країни.
"Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час", - зазначили у Координаційному штабі.
Там подякували за сприяння у поверненні тіл полеглих захисників Міжнародному комітету Червоного Хреста.
У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
- 22 грудня 2023 року Україні вдалося повернути тіла 66 загиблих воїнів.
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