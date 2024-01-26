Україна повернула тіла 77 полеглих захисників

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що передання тіл загиблих воїнів здійснювали у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони країни.

"Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час", - зазначили у Координаційному штабі.

Там подякували за сприяння у поверненні тіл полеглих захисників Міжнародному комітету Червоного Хреста.

У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.