Україна повернула тіла 66 загиблих воїнів
У п'ятницю, 22 грудня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 66 полеглих захисників
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що передання тіл загиблих воїнів здійснювали у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони країни.
У Координаційному штабі подякували за сприяння у поверненні тіл полеглих захисників Міжнародному комітету Червоного Хреста та очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну.
У відомстві додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
- 20 листопада Україні вдалося повернути тіла 94 полеглих захисників.
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