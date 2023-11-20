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Україна повернула тіла 94 загиблих захисників

20 листопада, 2023 понедiлок
12:58
Війна з Росією Військові

У понеділок, 20 листопада, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 94 полеглих захисників

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що передання тіл загиблих воїнів здійснювали у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України у Сумській області, ДПСУ, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони країни.

Також представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста сприяли та брали безпосередню участь у переданні тіл.

"Відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла (останки) комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України", - зазначили у Координаційному штабі.

Там також додали, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

  • 27 жовтня Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла ще 50 загиблих військовослужбовців.
Україна
ЗСУ
ЗСУ загиблі
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