Україна повернула тіла ще 50 українських захисників

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Збройні Сили забезпечать належне та безпечне перевезення тіл для передачі правоохоронцям та судово-медичним експертам з метою організації й проведення слідчих дій та судових експертиз.

Довідково. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) утворений 11 березня 2022 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України №257.