Україна повернула тіла ще 50 українських захисників
У пятницю, 27 жовтня, Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла 50 загиблих військовослужбовців
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Збройні Сили забезпечать належне та безпечне перевезення тіл для передачі правоохоронцям та судово-медичним експертам з метою організації й проведення слідчих дій та судових експертиз.
Довідково. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) утворений 11 березня 2022 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України №257.
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