Додому повернулося ще 22 українських військовополонених
У понеділок, 7 серпня, з російського полону додому повернули ще 22 бійці Збройних Сил України
Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", – йдеться в заяві.
Повідомляється, що Україна повернула два полонені офіцери, а також військовослужбовці рядового та сержантського складу.
Фото: Андрій Єрмак
Це бійці Збройних Сил України. Найстаршому виповнилося 54 роки, а наймолодшому – 23 роки.
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"Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків", - написав Єрмак.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уточнює, що станом на 7 серпня додому загалом повернулося вже 2598 українців.
"Це 48-й обмін, який вдалося провести", - заявив омбудсмен.
- 7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.
- 12 липня Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.
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