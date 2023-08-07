Про це інформує керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", – йдеться в заяві.

Повідомляється, що Україна повернула два полонені офіцери, а також військовослужбовці рядового та сержантського складу.

Фото: Андрій Єрмак

Це бійці Збройних Сил України. Найстаршому виповнилося 54 роки, а наймолодшому – 23 роки.

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"Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків", - написав Єрмак.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уточнює, що станом на 7 серпня додому загалом повернулося вже 2598 українців.

"Це 48-й обмін, який вдалося провести", - заявив омбудсмен.