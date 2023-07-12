Україна повернула тіла 19 людей, які загинули у російському полоні
У середу, 12 липня, Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні
Про це Уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив під час круглого столу в Укрінформі.
"Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, ми бачимо (на відео - ред.). І 19 тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще 4 привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні і там загинули. Це про те, що ми знаємо, нам ці тіла повертають. Але є таке, що нам тіла можуть і не повернути", - сказав Котенко.
- 7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.
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