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Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл вбитих росіянами в Оленівці полонених, - Лубінець

7 липня, 2023 п'ятниця
20:30
Війна з Росією Оленівка

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині

Про це він написав telegram

"Теракт в Оленівці: Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них — ідентифіковані", - йдеться у повідомлені.

Лубінець зазначив, що всі загиблі мали офіційний статус військовополонених, і вони були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Наразі Україна взаємодіє із Місією ООН щодо розслідування цього злочину РФ. 

Що відомо про російський теракт в Оленівці

29 липня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці Донецької області, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 отримали поранення. 

Пізніше міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці. Утім доступ представникам ЧХ до місця трагедії не дала

Головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого. СБУ, ЗСУ та розвідка вимагали від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту.

30 липня 2022 року Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці. Повернути вдалося 54 тіла.

У відповідь на російський теракт Верховна Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції у зв'язку з вбивством українських військовополонених.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створити місію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці. Її створили 23 серпня 2022 року. 

5 січня Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених. Пізніше в ООН заявили, що місія до колонії в Оленівці все ще можлива.

26 червня Лубінець повідомив, що у колонії в Оленівці досі перебувають українські військовополонені. 

Україна
ООН
полонені
окупанти
Оленівка
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