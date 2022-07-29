СБУ, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН та Червоного Хреста приїхати на місце теракту

Про це повідомляє Служба безпеки України

Служба безпеки України, Збройні сили України, Головне Управління розвідки Міноборони та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підготували спільну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених 29 липня 2022 року у смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області



Як сказано у заяві, у ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух, через що знищено будівлю, де утримувалися українські військовополонені. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, що охороняли приміщення - згідно з коментарями російської сторони - внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.

З цього приводу Україна заявляє, що вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві. Збройні Сили України завдають ударів винятково по російських військових об‘єктах. Зокрема - складах з паливом, озброєнням та боєприпасами, командних пунктах, обʼєктах військової інфраструктури. І мають достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не обстрілювала Оленівку.

Властиво, за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста 16 травня розпочалася евакуація захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь", що тривалий час перебував в оточенні та під ударами російських військ. Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та взяття українських військових в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Захисники Маріуполя, що брали участь в перемовинах, цей формат обрали та затвердили. 29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в підсумку якого в Україну повернулися 144 захисники, з яких — 95 оборонців Азовсталі.

Варте уваги, що ключовою умовою обраного формату були зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями зберегти життя та здоров‘я українських захисників. Дана гарантія була цинічно порушена.

"У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії смт Оленівка, - наголошують підписанти, - відбулося організоване вбивство українських військовополонених. На спланований характер цього злочину та вчинення його російською стороною вказують багато задокументованих доказів: зокрема, умисне переведення бійців в нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру ушкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці та інші. Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей".

У підсумку сказаного Україна в особі підписантів заяви висунула вимогу до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, що виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, що його вчинила РФ. А також скерувати з інспекцією на місце події до Оленівки представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.

СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

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