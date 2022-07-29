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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"

29 липня, 2022 п'ятниця
17:53
війна з Росією

Навіть бойовики ОРДЛО не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" виправної установи в Оленівці здійснила Україна

Про це повідомила Служба безпеки України. 

Як зазначили у СБУ, таких аудіоперехоплень у розпорядженні служби є декілька, і всі вони будуть долучені як докази до відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба вже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). 

Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за допомогою вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі. 

"Це все брехня. Вони самі у... (знищили) казарму, там було 200 людей. Загалом, позавчора переселили їх з бараків, якогось х... на промзону, там типу казарми зробили. Сказали, що звідти все будуть вивозити і залишаться там лише азовці. Вчора почалося все вночі, десь об 11, почав працювати "град" там, ну, під парканом прямо, десь метрів 100 від паркану, було видно 10 ракет. Перші 10 - вибух, другі 10 - вибух, після третього взагалі три вибухи пішло. Вікна не вилетіли ніде, характерного прильоту снаряду чи чогось іншого не було. Тобто були лише вибухи, дуже багато 200, 300. Кількість ми точну не знаємо, але це все спеціально так влаштовано було, зрозумів?" - розповідає рашист по телефону.

Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки "Град" неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалося – це підтверджують самі бойовики "днр".

"І ще було 3 вистріли автоматних, після цього там була пожежа. Те, що вони це зробили самостійно - це дуже велика вірогідність, бо ніяких прильотів там не було", - коментує окупант.

  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом. 

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геноцид
СБУ
ЗСУ
окуповані території
ОРДЛО
Оленівка
"ДНР".
полк "Азов"
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