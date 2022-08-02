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Вбивство окупантами полонених у Оленівці: Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції

2 серпня, 2022 вiвторок
19:00
Україна Верховна Рада

У зв’язку з воєнним злочином, скоєним Росією на території тимчасово окупованого населеного пункту Оленівка Донецької області, Верховна Рада України опублікувала звернення до світової спільноти, міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав

Про це йдеться в офіційному повідомлення.


"Масове навмисне вбивство терористичним кремлівським режимом українських військовополонених є цинічним і жорстоким воєнним злочином, який не має строку давності, порушенням принципів та норм міжнародного права, законів і звичаїв ведення війни, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 року, і, зрештою, брутальним паплюженням норм моралі та цивілізаційних здобутків людства", - йдеться у зверненні.

Рада також зазначає, що убивство українських військовополонених в Оленівці – це спроба російської влади приховати факти тортур і знущань над військовими ЗСУ, а також розстріли та інші воєнні злочини, що вона скоїла на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Діями щодо України та українського народу Росія вкотре довела, що вона є державою-терористом, яка продовжує людоненависницькі злочинні практики тоталітарного радянського режиму. Воєнний злочин в Оленівці, відповідальність за який повністю несе злочинна російська влада, є частиною політики геноциду, яку Російська Федерація століттями цілеспрямовано проводить проти українського народу", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Рада звертається до світової спільноти з наступним закликом:

  1. засудити порушення Росією міжнародного гуманітарного права та вжити всіх можливих заходів з метою проведення об’єктивного розслідування злочину в Оленівці, аби притягнути до відповідальності всіх причетних до скоєного;
  2. вжити заходів для примушення РФ до виконання положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року та інших норм міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо забезпечення вільного доступу до місць утримання українських військовополонених представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій;
  3. визнати РФ державою-терористом та вжити заходів для її всебічної міжнародної ізоляції шляхом: припинити всі види співробітництва з нею та заморозити контакти з її представниками на всіх рівнях;
  4. посилити санкційний економічний та політичний тиск на Росію задля підриву її економічної спроможності продовжувати війну проти України та будувати нові загарбницькі плани;
  5. усвідомити серйозність загрози всьому світовому правопорядку і принципам існування людини як моральної істоти та використати заради майбутнього світу всі можливі інструменти співробітництва, що дозволять унеможливити повторення таких злочинних воєнних дій.

Звернення підписали голова Верховної ради Руслан Стефанчук, перший заступник голови Олександр Корнієнко та заступниця голови Олена Кондратюк.

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