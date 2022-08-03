Про це повідомив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"Ми отримуємо запити від Російської Федерації й запити від України провести розслідування щодо подій (в Оленівці - ред.). Я вирішив, згідно зі своєю компетенцією і повноваженнями, почати місію з пошуку фактів. У мене немає повноважень проводити кримінальні розслідування, але можу запустити місію з пошуку фактів", – заявив Гутерріш.

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Генсек ООН пообіцяв, що встановлені факти будуть передані урядам України та РФ.

"Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про коло повноважень цієї місії. Ми шукаємо компетентних, незалежних людей... І ми сподіваємося мати всі можливості з обох сторін для доступу до всіх даних, необхідних для з'ясування правди про те, що трапилося. Це питання, до якого ми підійшли дуже серйозно. І ми наполегливо працюємо над ним", – сказав Антоніу Гутерріш.

2 серпня через вбивство окупантами полонених в Оленівці Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.

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