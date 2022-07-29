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Росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених, - Генштаб ЗСУ
Збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені
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