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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Полонені воїни можуть перебувати в окупованій Оленівці, ми просимо Червоний Хрест надати більше відомостей, - сестра бійця "Азову"
Ексклюзив

Полонені воїни можуть перебувати в окупованій Оленівці, ми просимо Червоний Хрест надати більше відомостей, - сестра бійця "Азову"

13 червня, 2022 понедiлок
16:36
війна з Росією Прапор України

Сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місцеперебування брата

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Майже місяць хлопці перебувають на непідконтрольній Україні території. Вони, можливо, перебувають в Оленівці. Чому "можливо"? Тому що ми не маємо перевірених відомостей. Чи знаходяться вони саме там? І тому сподіваємось, що Міжнародний комітет Червоного Хреста туди допустять і ми отримаємо більше інформації. Як почуваються наші хлопці? Що їдять? Чи п‘ють воду? Чи не знущаються з них? Чи надають медичну допомогу? На жаль, таких офіційних відомостей зовсім немає. Тому родини переймаються й хвилюються. Ми звертаємося до організацій. В першу чергу до Червоного Хреста, до ООН з проханням, щоб вони надали ці відомості", - зауважила Наталія.

Сестра бійця також додала, що не можна забувати героїв України.

"Після таких випробувань, після того, що вони зробили для всіх нас, щоб ми вставали зранку. Думаю, що всі українці вдячні їм. Будемо робити все можливе, щоб вони повернулися додому", - наголосила Наталія.

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