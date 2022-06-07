Україна повернула 210 тіл загиблих військових, більшість - захисники Маріуполя, - розвідка
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повертає тіла загиблих захисників Маріуполя
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.
"На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці Азовсталі. Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що штаб працює над тим, щоб повернути кожного полеглого.
"Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців", - зазначили в ГУР.
- 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".
- 6 червня екскомандир "Азову" Максим Жорін повідомив, що в рамках цього обміну російські військові передали Україні перші тіла загиблих захисників Маріуполя.
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