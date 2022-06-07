Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram.

"На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці Азовсталі. Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що штаб працює над тим, щоб повернути кожного полеглого.

"Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців", - зазначили в ГУР.

2 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

6 червня екскомандир "Азову" Максим Жорін повідомив, що в рамках цього обміну російські військові передали Україні перші тіла загиблих захисників Маріуполя.