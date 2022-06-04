Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160", - йдеться у повідомленні.

Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції, Головним управлінням розвідки, Міноборони, Службою безпеки України, Генеральним штабом ЗСУ та іншими силовими структурами.