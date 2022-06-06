Україні передали перші тіла захисників Азовсталі, - екскомандир "Азову" Жорін
Російські військові передали Україні перші тіла загиблих захисників Маріуполя
Про це передає АР.
Екскомандир "Азова" Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців з території, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації.
Жорін підтвердив, що тіла бійців отримали під час обміну 4 червня в Запорізькій області.
Брат бійця "Азова" В'ячеслав Дрофа, який зник безвісти на заводі, розповів, що як мінімум дві вантажівки з тілами з Азовсталі були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання.
- 2 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".
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