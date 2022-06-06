Про це передає АР.

Екскомандир "Азова" Максим Жорін повідомив, що десятки тіл бійців з території, були доставлені до Києва, де проводиться аналіз ДНК для ідентифікації.

Жорін підтвердив, що тіла бійців отримали під час обміну 4 червня в Запорізькій області.

Брат бійця "Азова" В'ячеслав Дрофа, який зник безвісти на заводі, розповів, що як мінімум дві вантажівки з тілами з Азовсталі були доставлені у військовий шпиталь у Києві для впізнання.

2 червня на лінії фронту в Запорізькій області Україна та Росія обмінялись тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".