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Макрон і Шольц закликали Путіна звільнити захисників Азовсталі, - Reuters

28 травня, 2022 субота
19:01
Світ Азовсталь, Маріуполь

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу, 28 травня, закликали Путіна звільнити 2500 українських захисників металургійного заводу "Азовсталь"

Про це пише Reuters. 

Видання повідомляє, що європейські лідери під час спільного дзвінка запропонували Путіну погодитися на прямий обмін з президентом України Володимиром Зеленським.

У статті йдеться, що Росія заявляла про 2000 українців, які здалися після останнього бою на руїнах Маріуполя, де вони тижнями протрималися в бункерах і тунелях під заводом "Азовсталь".

Додають, що Макрон і Шольц також наполягали на терміновому знятті російської блокади Одеського порту, щоб дозволити експорт українського зерна. Путін сказав Макрону і Шольцу під час розмови, що Росія готова обговорити шляхи, які б дозволили Україні відновити відвантаження зерна з чорноморських портів.

  • 16 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.
  • 21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.
  • Голова пресслужби полку "Азов" Дмитро Козацький (Орест) у свій останній день перед виходом на маріупольському заводі "Азовсталь" зняв короткометражний фільм-прощання.

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