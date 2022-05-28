Макрон і Шольц закликали Путіна звільнити захисників Азовсталі, - Reuters
Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу, 28 травня, закликали Путіна звільнити 2500 українських захисників металургійного заводу "Азовсталь"
Про це пише Reuters.
Видання повідомляє, що європейські лідери під час спільного дзвінка запропонували Путіну погодитися на прямий обмін з президентом України Володимиром Зеленським.
У статті йдеться, що Росія заявляла про 2000 українців, які здалися після останнього бою на руїнах Маріуполя, де вони тижнями протрималися в бункерах і тунелях під заводом "Азовсталь".
Додають, що Макрон і Шольц також наполягали на терміновому знятті російської блокади Одеського порту, щоб дозволити експорт українського зерна. Путін сказав Макрону і Шольцу під час розмови, що Росія готова обговорити шляхи, які б дозволили Україні відновити відвантаження зерна з чорноморських портів.
- 16 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.
- 21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.
- Голова пресслужби полку "Азов" Дмитро Козацький (Орест) у свій останній день перед виходом на маріупольському заводі "Азовсталь" зняв короткометражний фільм-прощання.
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