Макрон і Шольц закликали Путіна звільнити захисників Азовсталі, - Reuters

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що європейські лідери під час спільного дзвінка запропонували Путіну погодитися на прямий обмін з президентом України Володимиром Зеленським.

У статті йдеться, що Росія заявляла про 2000 українців, які здалися після останнього бою на руїнах Маріуполя, де вони тижнями протрималися в бункерах і тунелях під заводом "Азовсталь".

Додають, що Макрон і Шольц також наполягали на терміновому знятті російської блокади Одеського порту, щоб дозволити експорт українського зерна. Путін сказав Макрону і Шольцу під час розмови, що Росія готова обговорити шляхи, які б дозволили Україні відновити відвантаження зерна з чорноморських портів.

16 травня з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.

21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.

Голова пресслужби полку "Азов" Дмитро Козацький (Орест) у свій останній день перед виходом на маріупольському заводі "Азовсталь" зняв короткометражний фільм-прощання.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb