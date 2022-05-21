Відео "Фортеця Маріуполь" опублікували на ютуб-каналі BABYLON'13 у суботу, 21 травня.

"Фортеця Маріуполь" – це цикл фільмів, побудованих на відеодзвінках до воїнів, які зараз перебувають в оточенні в Маріуполі на Азовсталі.

Орест, голова пресслужби полку "Азов" перебував на Азовсталі з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання", – коментують відео BABYLON'13.

19 травня Святослав Калина (Паламар) заявив, що разом із керівництвом полку "Азов" перебуває на території заводу.

Найвпливовіші міжнародні сили мають бути поінформовані та залучені до порятунку наших героїв, - Зеленський про звільнення захисників Азовсталі. 19 травня про це та багато інших питань йшлося у розмові з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Дружини та матері захисників Азовсталі 20 травня оголосили про намір створити організацію із захисту прав українських військовополонених. Мати захисника Азовсталі закликала турецьку сторону стати гарантом безпеки українських військових, які наразі перебувають на території, підконтрольній РФ.

Нагадаємо, 20 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що керівництво Сил оборони віддало наказ припинити оборону Маріуполя.

Інститут дослідження війни припустив, що Росія погодилася на евакуацію українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" в Маріуполі, аби оголосити про повний контроль над містом.

Пізніше ватажок терористів "ДНР" Пушилін заявив, що долю евакуйованих з Азовсталі військових вирішуватиме суд.

Міжнародний комітет Червоного Хреста реєструє сотні військових, які залишають завод "Азовсталь" в Маріуполі.

16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

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