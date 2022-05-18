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Головна війна з Росією Ватажок терористів "ДНР" Пушилін заявив, що долю евакуйованих з Азовсталі військових вирішуватиме суд

Ватажок терористів "ДНР" Пушилін заявив, що долю евакуйованих з Азовсталі військових вирішуватиме суд

18 травня, 2022 середа
14:47
війна з Росією Денис Пушилін

Лідер псевдореспубліки Пушилін повідомив про подальшу долю евакуйованих з Азовсталі українських бійців та розповів, хто на думку окупаційної влади прирівнюватиметься до "воєнних злочинців"

Про це інформує Reuters.

Лідер донецьких сепаратистів Денис Пушилін заявив 18 травня, що долю українських бійців, яких евакуювали із заводу "Азовсталь", вирішуватиме суд.

"Щодо військових злочинців, а також тих, хто є націоналістами. Їхню долю, якщо вони склали зброю, має вирішувати суд. Як би не грали в окремих - я знаю, є різні думки - емоції, якщо противник склав зброю, то його подальшу долю вирішує суд. Якщо це нацистський злочинець, це трибунал", - повідомив Пушилін місцевим ЗМІ.

За словами ватажка терористів, "воєнними злочинцями" вважатимуть не лише українське військове командування, а й підлеглих їм військовослужбовців.

Крім того, на думку окупаційної влади, до "воєнних злочинців" прирівнюватимуться всі, хто "несе нацистську ідеологію у своїх діях та вчинках, особливо щодо цивільного населення".

  • Нагадаємо, у квітні ватажок "ДНР" Пушилін анонсував "велике будівництво" в Маріуполі за підтримки Росії

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Новини
Маріуполь
Донеччина
"ДНР"
Денис Пушилін
reuters
новини Донеччини
Азовсталь
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