Про це інформує Reuters.

Лідер донецьких сепаратистів Денис Пушилін заявив 18 травня, що долю українських бійців, яких евакуювали із заводу "Азовсталь", вирішуватиме суд.

"Щодо військових злочинців, а також тих, хто є націоналістами. Їхню долю, якщо вони склали зброю, має вирішувати суд. Як би не грали в окремих - я знаю, є різні думки - емоції, якщо противник склав зброю, то його подальшу долю вирішує суд. Якщо це нацистський злочинець, це трибунал", - повідомив Пушилін місцевим ЗМІ.

За словами ватажка терористів, "воєнними злочинцями" вважатимуть не лише українське військове командування, а й підлеглих їм військовослужбовців.

Крім того, на думку окупаційної влади, до "воєнних злочинців" прирівнюватимуться всі, хто "несе нацистську ідеологію у своїх діях та вчинках, особливо щодо цивільного населення".

Нагадаємо, у квітні ватажок "ДНР" Пушилін анонсував "велике будівництво" в Маріуполі за підтримки Росії