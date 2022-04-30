Ватажок "ДНР" анонсував "велике будівництво" в Маріуполі за підтримки Росії

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора під час пропаганда-туру в Маріуполь ватажок Пушилін анонсував "Велике будівництво" в Маріуполі при підтримці Росії. Одразу, як тільки вирішить питання з Азовсталлю та націоналістами в місті. Люди, які не можуть навіть в Донецьку, де немає таких наслідків та обстрілів, налагодити водопостачання, щось будуть будувати", – йдеться в повідомленні.

За його словами, сьогодні від депортованих до Росії українців стали надходити повідомлення про те, що міграційні служби в регіонах почали їх обдзвонювати і попереджати, що найближчим часом вони повинні будуть повернутися в Маріуполь на "велике будівництво".

Міська рада Маріуполя повідомила, що за два роки нацисти вбили в місті 10 тисяч людей, а російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, Маріуполь укотре доводить, що Російську Федерацію не цікавлять перемоги, адже держава-агресорка воює за методом азійської орди: знищення українців та всього живого на своєму шляху.

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