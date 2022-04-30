За два місяці окупації Маріуполя росіяни вбили там вдвічі більше людей, ніж нацисти за два роки під час Другої світової війни
За два роки нацисти вбили в Маріуполі 10 тисяч людей, а російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.
За його словами, а два роки нацисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення, а російські окупанти за два місяці - понад 20 тисяч маріупольців.
Крім того, з початку повномасштабного вторгнення російські військові незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації.
- Нагадаємо, 28 квітня через масові обстріли у підвалах заводу "Азовсталь" обвалилася частина приміщення польового шпиталю.
- В Маріуполі майже щодня окупанти скидають близько 30 авіабомб, зокрема на укриття, де є цивільні.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених.
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