За два місяці окупації Маріуполя росіяни вбили там вдвічі більше людей, ніж нацисти за два роки під час Другої світової війни

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



"Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.



За його словами, а два роки нацисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення, а російські окупанти за два місяці - понад 20 тисяч маріупольців.



Крім того, з початку повномасштабного вторгнення російські військові незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації.

Нагадаємо, 28 квітня через масові обстріли у підвалах заводу "Азовсталь" обвалилася частина приміщення польового шпиталю.

В Маріуполі майже щодня окупанти скидають близько 30 авіабомб, зокрема на укриття, де є цивільні.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених.