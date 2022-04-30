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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За два місяці окупації Маріуполя росіяни вбили там вдвічі більше людей, ніж нацисти за два роки під час Другої світової війни

За два місяці окупації Маріуполя росіяни вбили там вдвічі більше людей, ніж нацисти за два роки під час Другої світової війни

30 квітня, 2022 субота
13:57
війна з Росією маріуполь жертви росіяни вбили

За два роки нацисти вбили в Маріуполі 10 тисяч людей, а російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, а два роки нацисти вбили у Маріуполі 10 тисяч мирного населення, а російські окупанти за два місяці - понад 20 тисяч маріупольців.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення російські військові незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації.

  • Нагадаємо, 28 квітня через масові обстріли у підвалах заводу "Азовсталь" обвалилася частина приміщення польового шпиталю.
  • В Маріуполі майже щодня окупанти скидають близько 30 авіабомб, зокрема на укриття, де є цивільні.
  • Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на Азовсталі знаходяться понад тисяча жінок і дітей та понад пів тисячі поранених.
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Маріуполь
цивільні
воєнні злочини Росії
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