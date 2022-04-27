В Маріуполі майже щодня окупанти скидають близько 30 авіабомб, зокрема на укриття, де є цивільні, — співкомандир полку ССО "Азов" Київ

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Військові, не зважаючи на те все пекло, яке вони пройшли й проходять, докладають і далі всіх зусиль, щоб евакуювати мирне населення", – сказав Жорін.



Він зазначив, що в укриттях "Азовсталі" залишаються жінки та діти.

"Росіяни продовжують брехати – не дивлячись на всі обіцянки, вони продовжують обстрілювати людей під час спроб евакуації, окупанти блокують та не впускають транспорт, який мав би забирати людей. Що більше, напередодні росіяни погодили процес евакуації, проте вони одразу розпочали обстріли. При цьому загинув якраз полонений росіянин. Така доля окупантів – вони гинуть від своєї власної зброї".