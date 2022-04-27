В Маріуполі майже щодня окупанти скидають близько 30 авіабомб, зокрема на укриття, де є цивільні, — співкомандир полку ССО "Азов" Київ
Максим Жорін наголосив, що ситуація в Маріуполі залишається надзвичайно важкою – там продовжуються бої та спроби наступу на територію заводу "Азовсталь"
Про це йдеться в етері Еспресо.
"Військові, не зважаючи на те все пекло, яке вони пройшли й проходять, докладають і далі всіх зусиль, щоб евакуювати мирне населення", – сказав Жорін.
Він зазначив, що в укриттях "Азовсталі" залишаються жінки та діти.
"Росіяни продовжують брехати – не дивлячись на всі обіцянки, вони продовжують обстрілювати людей під час спроб евакуації, окупанти блокують та не впускають транспорт, який мав би забирати людей. Що більше, напередодні росіяни погодили процес евакуації, проте вони одразу розпочали обстріли. При цьому загинув якраз полонений росіянин. Така доля окупантів – вони гинуть від своєї власної зброї".
- Попередньо, Росія минулої доби примусово вивезла з Маріуполя 474 людини, в тому числі 69 дітей до с. Безім'яне до фільтраційного табору. "Росія не зупиняє процес депортації та викрадання українців. Злочин, який триває", – зауважив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
-
Напередодні військовослужбовці полку "Азов", які протистоять російським окупантам у Маріуполі, передали фото з військового шпиталю на заводі "Азовсталь", де вони перебувають разом із цивільними маріупольцями
-
Офіс Генерального секретаря ООН за підсумками його переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним оголосив про згоду Росії провести евакуацію з Азовсталі
-
Раніше, 25 квітня, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок і дітей та понад 500 поранених.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.99
Купівля 30.99Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 34.18
- Актуальне
- Важливе