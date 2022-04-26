Росія минулої доби примусово вивезла з Маріуполя 474 людини, в тому числі 69 дітей, - радник мера

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у telegram.



"За минулу добу з Маріуполя до с. Безім'яне до фільтраційного табору депортовано 474 людини, включаючи 69 дітей. Росія не зупиняє процес депортації та викрадання українців. Злочин, який триває. З іншого боку, якщо Путін каже що Маріуполь окуповано, немає бойових дій і тут безпечно, нащо вивозити людей під егідою евакуації? Росія настільки сама заплуталась в своїх злочинах і брехні про неї, що навіть не намагається стикувати власну брехню між собою", - написав він.



За словами Андрющенка, на тих будинках де залишились мешканці, залишають написи: "Тут живуть люди". Намагаючись так врятуватись від мародерства.



"Але зараз і це не порятунок. Якщо дім в доброму стані - на двері з’являється Z, а люди вимушені шукати нове житло замість власного", - додав Андрющенко.



Маріуполь оточений російськими військами з 1 березня. Станом на 24 квітня більш ніж 20 тисяч маріупольців загинули через напад Росії на Україну та наступ на Маріуполь.

За ніч 26 квітня маріупольський завод "Азовсталь" зазнав 35 авіаударів, постраждали цивільні, бійці полку "Азов" надають їм допомогу.