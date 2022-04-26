Росія минулої доби примусово вивезла з Маріуполя 474 людини, в тому числі 69 дітей, - радник мера
Впродовж минулої доби, 25 квітня, росіяни вивезли з Маріуполя до селища Безім'яне 474 людини. Серед них 69 дітей
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у telegram.
"За минулу добу з Маріуполя до с. Безім'яне до фільтраційного табору депортовано 474 людини, включаючи 69 дітей. Росія не зупиняє процес депортації та викрадання українців. Злочин, який триває. З іншого боку, якщо Путін каже що Маріуполь окуповано, немає бойових дій і тут безпечно, нащо вивозити людей під егідою евакуації? Росія настільки сама заплуталась в своїх злочинах і брехні про неї, що навіть не намагається стикувати власну брехню між собою", - написав він.
За словами Андрющенка, на тих будинках де залишились мешканці, залишають написи: "Тут живуть люди". Намагаючись так врятуватись від мародерства.
"Але зараз і це не порятунок. Якщо дім в доброму стані - на двері з’являється Z, а люди вимушені шукати нове житло замість власного", - додав Андрющенко.
- Маріуполь оточений російськими військами з 1 березня. Станом на 24 квітня більш ніж 20 тисяч маріупольців загинули через напад Росії на Україну та наступ на Маріуполь.
- За ніч 26 квітня маріупольський завод "Азовсталь" зазнав 35 авіаударів, постраждали цивільні, бійці полку "Азов" надають їм допомогу.
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