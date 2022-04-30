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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія воює за методом азійської орди: знищення українців та всього живого на своєму шляху, - військовий експерт Мусієнко
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Росія воює за методом азійської орди: знищення українців та всього живого на своєму шляху, - військовий експерт Мусієнко

30 квітня, 2022 субота
14:15
війна з Росією Маріуполь

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Російську Федерацію не цікавлять перемоги, адже держава-агресорка воює за методом азійської орди: знищення українців та всього живого на своєму шляху

Військовий експерт висловив таку думку в етері Еспресо.

"Росія використовує метод війни азійської орди. Маріуполь укотре доводить, що президент країни-агресорки Росії Путін воює не зі Збройними силами України, РФ воює не з українськими військовими. Ворога не стільки цікавлять перемоги, скільки цікавить знищення українського населення, нормальних умов для життя і винищення всього живого, що росіяни бачать на своєму шляху", - зазначив Мусієнко

Експерт наголосив, що для президента РФ Путіна та російської армії важливо продемонструвати, як вони борються з тими, кого вони називають нацистами - їм важлива картинка і на жодні поступки агресор не хоче йти.

"Ми бачили акти, прояви геноциду проти українського народу, які російські військові вчиняли в Бородянці, Ірпені, Бучі та інших населених пунктах, очевидно, зі вказівки Путіна. Світлини, які були продемонстровані з супутників, про масові поховання, які можуть бути в Мангуші та інших місцях під Маріуполем, жахають. Можна лише уявити, скільки ще жертв може бути серед цивільного населення там", - зауважив Олександр Мусієнко.


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Маріуполь
російська агресія
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