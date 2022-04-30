Росія воює за методом азійської орди: знищення українців та всього живого на своєму шляху, - військовий експерт Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Російську Федерацію не цікавлять перемоги, адже держава-агресорка воює за методом азійської орди: знищення українців та всього живого на своєму шляху
Військовий експерт висловив таку думку в етері Еспресо.
"Росія використовує метод війни азійської орди. Маріуполь укотре доводить, що президент країни-агресорки Росії Путін воює не зі Збройними силами України, РФ воює не з українськими військовими. Ворога не стільки цікавлять перемоги, скільки цікавить знищення українського населення, нормальних умов для життя і винищення всього живого, що росіяни бачать на своєму шляху", - зазначив Мусієнко
Експерт наголосив, що для президента РФ Путіна та російської армії важливо продемонструвати, як вони борються з тими, кого вони називають нацистами - їм важлива картинка і на жодні поступки агресор не хоче йти.
"Ми бачили акти, прояви геноциду проти українського народу, які російські військові вчиняли в Бородянці, Ірпені, Бучі та інших населених пунктах, очевидно, зі вказівки Путіна. Світлини, які були продемонстровані з супутників, про масові поховання, які можуть бути в Мангуші та інших місцях під Маріуполем, жахають. Можна лише уявити, скільки ще жертв може бути серед цивільного населення там", - зауважив Олександр Мусієнко.
- Маріупольська міська рада повідомила, що за два роки нацисти вбили в Маріуполі 10 тисяч людей, а російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців.
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