Про це президент України розповів у вечірньому зверненні 19 травня.

"Говорив з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про економічні питання, зокрема про експорт нашої агропродукції та імпорт пального. А також про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію з Азовсталі наших героїв. Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані та, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових.", - зазначив Володимир Зеленський.

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