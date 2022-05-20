Найвпливовіші міжнародні сили мають бути поінформовані та залучені до порятунку наших героїв, - Зеленський про звільнення захисників Азовсталі
Сьогодні про це та багато інших питань йшлося у розмові з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном
Про це президент України розповів у вечірньому зверненні 19 травня.
"Говорив з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про економічні питання, зокрема про експорт нашої агропродукції та імпорт пального. А також про ситуацію в районах бойових дій та евакуацію з Азовсталі наших героїв. Роблю все, щоб найвпливовіші міжнародні сили були поінформовані та, наскільки це можливо, залучені до порятунку наших військових.", - зазначив Володимир Зеленський.
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