"Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати", – Паламар із території Азовсталі
Святослав Калина (Паламар) заявив, що разом із керівництвом полку "Азов" перебуває на території заводу
Про це він повідомив у своєму зверненні, яке опублікував екскомандир полку Азов Максим Жорін.
"Слава Україні! Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимося", – говорить Калина.
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Міжнародний комітет Червоного Хреста реєструє сотні військових, які залишають завод "Азовсталь" в Маріуполі.
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