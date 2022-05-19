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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати", – Паламар із території Азовсталі

"Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати", – Паламар із території Азовсталі

19 травня, 2022 четвер
21:33
війна з Росією Святослав "Калина" Паламар

Святослав Калина (Паламар) заявив, що разом із керівництвом полку "Азов" перебуває на території заводу

Про це він повідомив у своєму зверненні, яке опублікував екскомандир полку Азов Максим Жорін.

"Слава Україні! Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуваємо на території заводу "Азовсталь". Триває певна операція, деталей якої я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимося", – говорить Калина.

  • Міжнародний комітет Червоного Хреста реєструє сотні військових, які залишають завод "Азовсталь" в Маріуполі.

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