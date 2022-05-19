Бійців Азовсталі, які покинули завод, реєструє Міжнародний комітет Червоного Хреста

Про це йдеться на сайті МКЧХ.

"Процес реєстрації, який сприяв МКЧХ, охоплює заповнення форми з особистими даними, такими як ім’я, дата народження та найближчий родич. Ця інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, хто був захоплений, і допомагати їм підтримувати зв’язок зі своїми сім’ями, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Червоний Хрест не перевозить військових до місць утримання, а лише фіксує особисті дані.

"Ця інформація дозволяє МКЧХ відстежувати тих, кого взяли в полон, і допомагати їм підтримувати зв’язок зі своїми сім’ями", - пишуть в організації.

Нагадаємо, інститут дослідження війни припустив, що Росія погодилася на евакуацію українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" в Маріуполі, аби оголосити про повний контроль над містом.

Пізніше ватажок терористів "ДНР" Пушилін заявив, що долю евакуйованих з Азовсталі військових вирішуватиме суд.