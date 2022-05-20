Про це заявила мати одного із захисників Азовсталі під час брифінгу у Стамбулі.

"Вчора Reuters оприлюднило кадри, як наші хлопці проходили повз російські солдати. Я пишаюся нашими бійцями, їхньою силою. Майже всі з якимись пораненнями. Нема рук, очей, пальців. Я дивилася і боялася побачити свою дитину!" - розповідає жінка.

Вона закликала турецьку сторону стати гарантом безпеки бійців з Азовсталі та спостерігачем за тим, як обходяться з українськими захисниками в таборах для полонених.

Дружини та матері захисників Азовсталі 20 травня оголосили про намір створити організацію із захисту прав українських військовополонених

Нагадаємо, 20 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що керівництво Сил оборони віддало наказ припинити оборону Маріуполя

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