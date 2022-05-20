Наша мета незмінна: мати захисника Азовсталі закликала Туреччину стати гарантом безпеки українських військовослужбовців
Мати захисника Азовсталі закликала турецьку сторону стати гарантом безпеки українських військових, які наразі перебувають на території, підконтрольній РФ
Про це заявила мати одного із захисників Азовсталі під час брифінгу у Стамбулі.
"Вчора Reuters оприлюднило кадри, як наші хлопці проходили повз російські солдати. Я пишаюся нашими бійцями, їхньою силою. Майже всі з якимись пораненнями. Нема рук, очей, пальців. Я дивилася і боялася побачити свою дитину!" - розповідає жінка.
Вона закликала турецьку сторону стати гарантом безпеки бійців з Азовсталі та спостерігачем за тим, як обходяться з українськими захисниками в таборах для полонених.
- Дружини та матері захисників Азовсталі 20 травня оголосили про намір створити організацію із захисту прав українських військовополонених
- Нагадаємо, 20 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що керівництво Сил оборони віддало наказ припинити оборону Маріуполя
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.61
- Актуальне
- Важливе