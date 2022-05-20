Про це заявила дружина одного із захисників Азовсталі Наталя Зарицька під час підсумкового брифінгу у Стамбулі.

"Світе! Існує межа свободи і несвободи, життя і смерті, темряви і світла! Ми зараз об'єднані всім світом проти зла, щоб витягнути наших героїв, бійців на боці Добра з лап Зла", - сказала вона.

Зарицька також повідомила про намір дружин та матерів воїнів Азовсталі створити організацію захисту прав українських військовополонених.

"Також у наших планах контактувати з солдатськими матерями Росії. Ми будемо закликати увесь світ, щоб було дотримано положень Женевської конвенції", - додала Зарицька.

Нагадаємо, 20 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що керівництво Сил оборони віддало наказ припинити оборону Маріуполя

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