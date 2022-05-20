"Вище військове керівництво дало наказ зберегти життя та здоров'я військовослужбовців і припинити оборону міста": командир полку "Азов" розповів подробиці евакуації з Азовсталі

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував полк "Азов" у Telegram.

"Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону. І припинення оборони міста", - повідомив Прокопенко.

Командир додав, що попри важкі бої, кругову оборону та відсутність у бійців наголошували на трьох найважливіших умовах, а саме цивільні, поранені та загиблі.

"Цивільних вдалось евакуювати, важкопоранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставку на територію підконтрольну Україні, щодо загиблих героїв - процес триває. Сподіваюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів", - підсумував він.

16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

19 травня Святослав Калина (Паламар) заявив, що разом із керівництвом полку "Азов" перебуває на території заводу.