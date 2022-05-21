Про це Зеленський заявив у інтерв'ю журналістам національного телемарафону.

"Структура складна, домовлялися про те, що розблокуванням будуть займатися посередники, західні партнери, я домовлявся із Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем. Спочатку була Франція. Намагалися скористатися контактами лідерів із Путіним. Коли ми побачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо", - сказав Зеленський.

Він додав, що посередником разом з цими країнами була Організація об'єднаних націй.

"Ми домовлялися з генеральним секретарем Гутеррешем. Далі все залежить від того, які зобов'язання на себе брали ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація. Що українські військові будуть в безпеці та очікуватимуть того, чи іншого формату обміну. Будемо забирати їх додому, це те, що ми повинні зробити з партнерами, які брали на себе відповідальність", - запевнив Зеленський.

16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

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