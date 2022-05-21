Посередниками у порятунку захисників Азовсталі виступили Туреччина, Ізраїль, Швейцарія, Франція та ООН, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН
Про це Зеленський заявив у інтерв'ю журналістам національного телемарафону.
"Структура складна, домовлялися про те, що розблокуванням будуть займатися посередники, західні партнери, я домовлявся із Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем. Спочатку була Франція. Намагалися скористатися контактами лідерів із Путіним. Коли ми побачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо", - сказав Зеленський.
Він додав, що посередником разом з цими країнами була Організація об'єднаних націй.
"Ми домовлялися з генеральним секретарем Гутеррешем. Далі все залежить від того, які зобов'язання на себе брали ООН, Червоний Хрест, Російська Федерація. Що українські військові будуть в безпеці та очікуватимуть того, чи іншого формату обміну. Будемо забирати їх додому, це те, що ми повинні зробити з партнерами, які брали на себе відповідальність", - запевнив Зеленський.
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