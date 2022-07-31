Червоний Хрест не допустили до колонії в окупованій Оленівці
РФ не дала доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до українських полонених у колонії Оленівки Донецької області
Про це пресслужба організації повідомила у твіттері.
"Для ясності, вчорашнє наше прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволене", - йдеться в ньому.
Відомо, що попри те, що Міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці, Донецької області, нині в них нема доступу до військовополонених.
В організації зазначили, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є зобов'язанням сторін у конфлікті відповідно до Женевських конвенцій.
Раніше Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.
- Пізніше правозахисник Лисянський зазначив, що за два дні до трагедії росіяни етапували з Оленівки тих, кого не хотіли вбити. Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів і закликав знищити всі зв'язки з Росією після теракту в Оленівці.
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