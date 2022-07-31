Червоний Хрест не допустили до колонії в окупованій Оленівці

Про це пресслужба організації повідомила у твіттері.

"Для ясності, вчорашнє наше прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволене", - йдеться в ньому.

Відомо, що попри те, що Міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці, Донецької області, нині в них нема доступу до військовополонених.

В організації зазначили, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є зобов'язанням сторін у конфлікті відповідно до Женевських конвенцій.

Раніше Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

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